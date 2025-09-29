Opitá matka hazardovala so životom dieťaťa! Šokujúce scény zachytila kamera v bytovke

MOSKVA – Šokujúce zábery z Ruska obleteli sociálne siete a vyvolali vlnu pobúrenia. Bezpečnostná kamera v bytovom dome zachytila mrazivý incident, pri ktorom opitá matka bezohľadne ohrozovala vlastné dieťa v kočíku.
Incident sa odohral v meste Rostov nad Donom. Na videu je vidieť mladú ženu, ktorá sa pod vplyvom alkoholu snažila s kočíkom zísť po schodoch. Strácala stabilitu, narážala do zábradlia a následne kočík prevrátila. Malý chlapec miestami visel nad zemou a len zázrakom z neho nevypadol.
Podľa záberov matka pokračovala vo svojom nepochopiteľnom správaní aj pri výťahu. S kočíkom búchala do dverí, pričom dieťa hádzalo zo strany na stranu. Napokon kopla do vchodových dverí, rozbila sklo a spadla spolu s kočíkom na zem.
Prípad okamžite začali vyšetrovať ruskí policajti. Podľa miestnych médií ide o 34-ročnú Anastasiu. Proti žene už bolo začaté trestné stíhanie pre zanedbanie starostlivosti o dieťa. Vyšetrovací výbor potvrdil, že v čase incidentu bola pod vplyvom alkoholu a ohrozovala život svojho jedenásťmesačného syna. Chlapec našťastie neutrpel vážnejšie zranenia.
Podľa známych ženy jej konanie mohli ovplyvniť lieky, ktoré nesmela kombinovať s alkoholom. Záznam z incidentu sa rýchlo rozšíril na internete a vyvolal obrovskú vlnu pohoršenia. Ľudia odsudzujú nezodpovedné správanie mladej matky a žiadajú, aby dieťa bolo ochránené pred ďalším nebezpečenstvom.