SMRŤ v jasliach! Opatrovateľka našla dieťa (†18 mes.) modré a nedýchajúce: Nepomohol ani zásah vrtuľníka

KOLOBREH - V jasliach v poľskom meste Kolobreh došlo k tragédii. Opatrovateľka mala nájsť 18-mesačné dievčatko v bezvedomí, modré a bez dychu. Napriek okamžitej resuscitácii a masívnej záchrannej akcii sa malého pacienta nepodarilo zachrániť.
V dopoludňajších hodinách došlo v poľských jasliach k dramatickej udalosti v mestskej časti Radzikowo. Opatrovateľka pri kontrole detí zistila, že jedno z nich nedýcha a má modrastú pokožku. Píše o tom miestny portál miastokolobrzeg.pl. Opatrovateľka okamžite privolala pomoc a začala s resuscitáciou. Na miesto nešťastia boli okamžite vyslaní záchranári, hasiči aj policajné hliadky. Z dôvodu vážnosti situácie bol do akcie zapojený aj vrtuľník Leteckej záchrannej služby zo Štetína. Napriek viac ako hodinovej resuscitácii sa batoľa, žiaľ, nepodarilo oživiť.
"O podrobnostiach samotnej udalosti nemáme žiadne informácie. Táto správa nás prekvapila a vyvolala lavínu otázok," uviedla vedúca odboru sociálnych vecí miestneho mestského úradu. "Polícia a prokurátori vykonali na mieste vyšetrovanie. Telo dieťaťa bolo zabezpečené na pitvu. V tejto chvíli nepoznáme príčinu smrti. Momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by ju spôsobili iné osoby alebo išlo o nehodu," povedala pre TVN24 Ewa Dziadczyková, hovorkyňa okresnej prokuratúry v Koszaline. Presná príčina úmrtia bude známa až po vykonaní ďalších šetrení a pitvy.
Vyšetrovatelia budú tiež skúmať prevádzku denného centra, kde dievča bývalo. Prvé nové zistenia naznačujú, že v deň tragédie sa v zariadení nachádzalo viac detí, ako povoľujú predpisy. "Toto zariadenie malo povolenie starať sa o päť detí. V čase incidentu sa v zariadení nachádzalo dvanásť detí. Opatrovateľka to vysvetlila tým, že v skutočnosti mala v starostlivosti päť detí a že v ten deň bolo detí viac, pretože pre deti organizovala oslavu alebo ples," povedala Dziadczyková. Prokuratúra určí, či rozdiel v počte detí prispel k úmrtiu dieťaťa. Ďalšou dôležitou otázkou je, či zvýšený počet detí v starostlivosti o deti mohol deti vystaviť nebezpečenstvu.