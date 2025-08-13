Dráma na VIDEU: Opitý jazdec na vodnom skútri ohrozoval deti na tréningu! Zasahovala polícia

PANČEVO - Pokojný tréning detí z kajak-kanoe klubu Pančevo sa v nedeľu večer zmenil na desivý boj o život. Okolo 19. hodiny sa na rieke Tamiš objavil muž na vodnom skútri, ktorý podľa svedkov jazdil veľkou rýchlosťou a bol viditeľne opitý. V plnej rýchlosti prechádzal tesne popri malých športovcoch vo veku 6 až 10 rokov, čím ich vystavil bezprostrednému nebezpečenstvu.
Dramatické minúty na vode
Jedna z matiek, ktorej dieťa utrpelo zranenia, pre portál zdravopancevo.rs opísala priebeh incidentu: „Tréner sa snažil na muža zakričať a zastaviť ho, no on sa otočil a opäť prešiel divokou jazdou okolo detí. Tréner sa vydal člnom do vody, aby ho zastavil a ochránil deti. Jedno dievča si pri páde odrelo chrbát, iné dieťa má poranené koleno, moje má modrinu na bruchu a narazené zápästie. Toto bolo čisté peklo.“
Ďalšia svedkyňa dodala, že deti v panike kričali a tréner skočil do akcie, aby ich zachránil. „Vtedy ten muž zamieril skúter priamo na trénera, ktorý bol na doske. Štyri deti sú zranené, tréner tiež,“ uviedla.
Polícia zasiahla
Podľa oficiálneho vyhlásenia polície bol M. J. (1996) z Pančeva krátko po incidente zadržaný. Vyšetrovatelia ho obvinili zo spáchania trestného činu ohrozovania bezpečnosti všeobecne nebezpečnou činnosťou. Polícia uviedla, že skúter narazil do kajaku, v ktorom bolo viac ľudí.
Obvinený zostáva v cele na 48 hodín a následne bude s trestným oznámením predvedený pred Okresnú prokuratúru v Pančeve. Vyšetrovanie pokračuje a polícia zisťuje všetky okolnosti incidentu.