Hrôzostrašné zábery z nového domu: VIDEO Dvojročné dieťa spadlo do výťahovej šachty!

VORONEŽ - V novostavbe v ruskom Voroneži sa odohrali chvíle, na ktoré rodičia nikdy nezabudnú. Dvojročný chlapček sa pri hre oprel o dvere výťahu, ktoré sa nečakane otvorili — a dieťa zmizlo v šachte. O sekundu neskôr jeho otec riskoval vlastný život, aby ho vytiahol späť.
Pád, ktorý sa mohol skončiť tragédiou
Dramatická udalosť sa odohrala vo vstupnej hale moderného bytového domu. Na bezpečnostných kamerách je vidieť, ako malý Matvej v zimnej bunde a čiapke pristúpi k výťahu a dotkne sa dverí. Tie sa pod jeho váhou zrazu otvoria a chlapček padá do tmy. Jeho otec Alexej sa ho pokúsil zachytiť, no bolo už neskoro – dieťa zmizlo v šachte.
Bez váhania sa však muž vrhol za ním. Pretlačil sa úzkym otvorom a začal zostupovať dolu, zatiaľ čo matka mu svietila baterkou. Každá sekunda rozhodovala – výťah mohol kedykoľvek začať jazdiť.
Záchrana v priamom prenose
V čase, keď napätie vrcholilo, sa Alexejovi podarilo dosiahnuť dno šachty a nájsť svojho syna. Zodvihol ho do náručia a podal späť matke, ktorá plakala od úľavy. Chlapec prežil pád z približne dvoch metrov, len zázrakom sa vyhol ostrým kovovým tyčiam, ktoré trčali zo spodnej časti konštrukcie.
Na pomoc im pribehli aj susedia. Počuli krik a okamžite zastavili výťah na treťom poschodí, čím zabránili možnej tragédii.
„Šli sme hneď do nemocnice a, chvála Bohu, náš syn je v poriadku. Okrem pár modrín mu nič nie je,“ povedal pre ruské médiá Alexej.
Zlyhanie novej techniky
Otec po nehode otvorene kritizoval stav výťahov v budove. „Tento dom je nový a výťahy fungujú len pár mesiacov v roku. Keď idú, ozývajú sa z nich hrozné zvuky — pukanie, škrípanie. Takto sa nový výťah správať nemá,“ zdôraznil rozhorčený muž.
Podľa obyvateľov domu sa podobné technické problémy objavovali aj predtým, no správcovská firma ich neodstránila.
Polícia hľadá vinníka
Prípad už vyšetruje polícia, ktorá zisťuje, kto nesie zodpovednosť za zlyhanie mechanizmu. Úrady preverujú dodávateľa výťahov aj údržbársku spoločnosť, ktorá mala zariadenie pravidelne kontrolovať.
Ako uvádza denník Izvestia, inšpektori preveria, či konštrukcia výťahových dverí spĺňala všetky bezpečnostné normy. Ak sa potvrdí pochybenie, hrozia vysoké pokuty a trestné stíhanie.