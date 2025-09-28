Tisíce Argentínčanov žiadali spravodlivosť pre tri ženy, ktoré zabil gang

BUENOS AIRES - Tisíce protestujúcich vyšli v sobotu do ulíc argentínskej metropoly Buenos Aires žiadajúc spravodlivosť pre tri mladé ženy, ktorých týranie a vraždy boli naživo vysielané na sociálnych sieťach. Informuje o tom agentúra AFP.
Príbuzní obetí niesli v sobotu transparenty s menami zavraždených žien a ich fotografiami, pričom sa k pochodu smerujúcemu k parlamentu pridali aj viaceré ľavicové skupiny, uvádza AFP.
Úrady našli Morenu Verdiovú (20), Brendu Castillovú (20) a Laru Gutierrezovú (15) pochované na dvore domu v južnej oblasti Buenos Aires v stredu - päť dní po tom, čo zmizli. Vyšetrovatelia spojili zločin s drogovými gangmi, pričom vraždy boli odvysielané naživo na Instagrame a sledovalo ich 45 osôb. Úrady doposiaľ zadržali päť ľudí.
Obete nalákané do dodávky, brutalita gangov šokuje
Obete sa domnievali, že idú na párty a boli nalákané do dodávky, povedali vyšetrovatelia. Podľa ich slov išlo o trest za porušenie kódexu gangu a zároveň varovanie pre ostatných členov. Argentínske médiá uvádzajú, že útočníci obetiam vytrhali nechty, odrezali prsty, bili ich a dusili.
Tri dievčatá znásilnili, umučili a zavraždili: Hrôzu vysielali naživo! Tá brutalita otriasla aj políciou
Spoločnosť Meta, ktorá vlastní Instagram, spochybnila, že sa vysielanie uskutočnilo na jej platforme. „Nenašli sme žiadne dôkazy o tom, že vysielanie prebehlo na Instagrame. Naše tímy naďalej spolupracujú s bezpečnostnými zložkami, ktoré vyšetrujú tento hrozný zločin,“ dodal hovorca pre AFP.