Argentínsky prezident Milei si posilnil svoj mandát: Účasť voličov bola rekordne nízka

BUENOS AIRES - Argentínsky libertariánsky prezident Javier Milei dosiahol v nedeľňajších parlamentných voľbách presvedčivé víťazstvo. Voliť prišlo 66 percent voličov, čo je najnižšia volebná účasť za posledných 40 rokov, informovala televízia CNN.
Z predbežných neúplných výsledkov sčítania hlasov vyplýva, že Mileiovu stranu Sloboda napreduje (La Libertad Avanza - LLA) vo voľbách do dolnej komory Kongresu na celoštátnej úrovni podporilo 40,84 percenta voličov. Ľavicovo-centristický perónistický opozičný blok Vlastenecká sila (Fuerza Patria - FP) získal 24,5 percenta hlasov. Televízia CNN informovala, že LLA ovládla aj šesť z ôsmich provincií, kde sa konali voľby na tretinu miest v Senáte.
Prejav sklamania časti voličov
Nedeľňajšie voľby sprevádzala nízka volebná účasť, ktorá bola vnímaná ako prejav sklamania časti voličov nielen z prezidenta Mileia, ale aj z opozície, informovali agentúry AFP a Reuters, píše TASR. Voliči vo voľbách rozhodovali o obsadení polovice kresiel v Poslaneckej snemovni a tretiny kresiel v hornej komore argentínskeho parlamentu - Senáte.
V týchto voľbách sa rozhodovalo o tom, či Milei vstúpi do druhej polovice svojho funkčného obdobia posilnený alebo oslabený: mali preveriť podporu jeho reforiem voľného trhu a prísnych úsporných opatrení. Doterajší parlament už zablokoval mnohé z Mileiových reforiem a návrhov vrátane snahy o privatizáciu štátnych firiem a vetovania návrhu na zvýšenie výdavkov na verejné univerzity, pohotovostnú pediatriu a osoby so zdravotným postihnutím. Reuters okrem toho pripomenul, že ľudia z Mileiovho okolia boli zapletení do viacerých škandálov, čo strane LLA na popularite nepridáva.
Agentúra Reuters však citovala 69-ročnú dôchodkyňu Adrianu Cotoneovú, ktorá uviedla, že volila LLA, ale „nie preto, že je najlepšou voľbou, ale preto, že jasne viem, koho nechcem“ – mala na mysli centristickú ľavicovú perónistickú stranu, ktorá v Argentíne vládla väčšinu povojnového obdobia a je spájaná s korupčnými škandálmi. Milei počas výkonu mandátu prezidenta znížil počet zamestnancov verejného sektora, pozastavil verejné práce, znížil výdavky na zdravotníctvo, školstvo a dôchodky a zaviedol rozsiahlu dereguláciu. Reformy spôsobili dočasné prehĺbenie chudoby miliónov Argentínčanov, no infláciu znížili približne o dve tretiny.
Pred voľbami Argentína zaznamenala masívny výpredaj národnej meny – pesa, čo prinútilo Mileia požiadať o pomoc USA. Washington prisľúbil bezprecedentný balík pomoci vo výške 40 miliárd dolárov, pričom však prezident Donald Trump varoval Argentínčanov, že nebude „veľkorysý“, ak výsledok volieb nebude pre Mileia priaznivý. Podľa Reuters Milei avizoval po voľbách zmeny vo vládnom kabinete, ktoré by mohli zahŕňať členov centristickej strany PRO, častého spojenca vlády v Kongrese, vedenej bývalým prezidentom Mauriciom Macrim.
Trump zablahoželal Mileiovi
Americký prezident Donald Trump v pondelok zablahoželal svojmu argentínskemu spojencovi, prezidentovi Javierovi Mileiovi, k presvedčivému víťazstvu jeho strany vo voľbách do argentínskeho Kongresu. „Gratulujem prezidentovi Javierovi Mileiovi k jeho drvivému víťazstvu v Argentíne. Odvádza skvelú prácu! Našu dôveru v neho potvrdil argentínsky ľud,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social počas cesty po Ázii.
Milei označil víťazstvo svojej strany vo voľbách za „zlomový bod“ pre krajinu a sľúbil, že bude pokračovať vo svojom reformnom programe. „Dnes sme dosiahli zlomový bod, dnes sa začína budovanie veľkej Argentíny,“ povedal svojim priaznivcom na víťaznom večierku v Buenos Aires po tom, čo jeho strana získala viac ako 40 percent hlasov odovzdaných voličmi členom Kongresu.