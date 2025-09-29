Srbské bezpečnostné zložky odhalili medzinárodnú teroristickú sieť pôsobiacu vo Francúzsku a Nemecku

BELEHRAD - Srbské bezpečnostné zložky zadržali 11 osôb podozrivých v súvislosti s nedávnymi nenávistnými trestnými činmi spáchanými vo Francúzsku a Nemecku. Informovali o tom v pondelok agentúra AFP a srbské médiá.
Srbské médií doplnili, že tieto osoby - podozrivé zo spáchania trestných činov združovania sa za účelom páchania trestnej činnosti, rasovej a inej diskriminácie a špionáže - boli zadržané v oblastiach Velika Plana a Belehrad. Vyšetrovatelia zároveň pátrajú po ďalšom podozrivom, ktorý je na úteku. Táto osoba údajne konala na pokyn zahraničnej spravodajskej služby a na území Srbska zorganizovala a vycvičila skupinu srbských občanov, ktorí následne mali páchať trestné činy na území Francúzska a Nemecka. Svoje aktivity tam vykonávali od apríla do septembra 2025.
Zadržali podozrivých z vandalských útokov
Srbské médiá pripomenuli, že podozrivým sa pripisuje vandalský útok na Múzeum holokaustu v Paríži, ktorého fasáda bola posprejovaná zelenou farbou, ako aj podobné útoky na niekoľko synagóg a židovskú reštauráciu. Zadržaní sa zrejme dopustili aj šírenia nálepiek s „genocídnym“ obsahom. Majú napríklad na konte i pohodenie prasacích hláv v blízkosti mešít a modlitební vo Francúzsku aj nespresnený incident v Berlíne. Zadržaní budú v zákonnej lehote 48 hodín predvedení na výsluch pred prokurátora vo východosrbskom meste Smederevo, doplnili srbské médiá.
Srbsko v posledných rokoch čelí zvýšenému tlaku na boj proti extrémizmu a zahraničným vplyvom. Srbská Bezpečnostno-informačná agentúra (BIA) opakovane upozorňuje na pôsobenie cudzích spravodajských služieb, ktoré sa podľa nej usilujú využívať srbských občanov na destabilizáciu Srbska alebo na aktivity v zahraničí. V Európe došlo v uplynulých rokoch po ozbrojených konfliktoch na Blízkom východe a vypuknutí migračnej krízy k mnohým incidentom, ktoré úrady klasifikovali ako antisemitské či islamofóbne.