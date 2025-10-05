Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

Desivé praktiky švédskych gangov: Na krvavé útoky využívajú blond tínedžerky! Tie idú po činoch nakupovať

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ŠTOKHOLM - Švédsko šokuje nová taktika zločineckých gangov. Namiesto chlapcov teraz regrutujú plavovlasé tínedžerky, ktoré používajú na brutálne útoky molotovmi a výbušninami.

Tínedžerky ako nástroje násilia

Švédske gangy našli nový spôsob, ako sa vyhýbať policajnej kontrole. Podľa vyšetrovania Telegraphu ponúkajú dievčatám od 15 rokov peniaze výmenou za to, že sa stanú vykonávateľkami krvavých zákaziek. Sociálne siete slúžia ako náborové kanály.

Jednou z nich je 17-ročná Olivija. Kamery ju zachytili, ako nesie tašku s výbušninou prezývanou „napalm“. Jej úlohou bolo pripraviť a doručiť zápalnú bombu, ktorá mala podpáliť dom člena konkurenčného gangu. Podobných prípadov boli v roku 2024 stovky — od obvinení z vraždy, cez pokusy o zabitie až po útoky so zbraňami. Vyšetrovatelia sa však obávajú, že skutočný rozsah je ešte väčší.

„Zelené ženy“ pod menším dohľadom

Tieto útočníčky dostali prezývku „zelené ženy“. Gangy totiž veria, že mladé dievčatá sú pri nákupoch materiálov na výrobu molotovov alebo pri prenájme skladov menej nápadné než muži. Jeden z expertov, ktorý vypočúval členov gangov, vysvetlil, že zločinci cielene hľadajú „mladé, blondínky, typické Švédky“ — pretože ich vzhľad im zaručuje menšiu pozornosť.

Kariéra v zločine alebo luxusné tašky

Na rozdiel od minulosti, keď gangy často využívali chudobných chlapcov alebo mentálne zraniteľných tínedžerov, dnes siahli po dievčatách. Prečo? Niektoré mladé ženy sa takto snažia „vystúpiť“ v mužskom prostredí gangov a získať vyššie pozície. Iné naopak berú špinavé peniaze a míňajú ich na značkové tašky, šperky či oblečenie.

„Po zločine idú nakupovať“

Švédska prokurátorka Lisa dos Santos, ktorá riešila množstvo podobných prípadov, priznala, že vývoj ju šokuje. „Gangy ich volajú zelené dámy, zelené ako nováčikovia, pretože polícia ich na začiatku nevnímala ako mužov. Teraz už vieme, že dievčatá sa zapájajú, ale stále prechádzajú ľahšie cez radar,“ povedala.

Podľa nej sa mladé dievčatá nechávajú vtiahnuť do gangov aj preto, že odmena môže dosahovať desiatky tisíc eur. „Myslím si, že ich fascinuje exkluzívny životný štýl, drahý šperk, oblečenie, kabelky. Vidíme vzorec, keď po zločine idú priamo na nákupy,“ dodala dos Santos.

Švédsko v šoku

Krajina, ktorá sa kedysi považovala za symbol stability a pokoja, dnes patrí medzi štáty s najvyššou mierou násilia páchaného strelnými zbraňami v Európe. Samotný fakt, že gangy vedome využívajú tínedžerky ako nástroje vražedných útokov, šokuje aj skúsených kriminalistov.

