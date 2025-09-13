USA pozastavili dialóg s Kosovom: Kroky vlády podľa nich spôsobujú nestabilitu

WASHINGTON/PRIŠTINA - Spojené štáty pozastavili dialóg o posilnení ekonomických a diplomatických vzťahov s Kosovom pre obavy, že niektoré kroky dočasnej vlády vyvolávajú „napätie a nestabilitu“ v regióne. Informovalo o tom americké veľvyslanectvo v Prištine, píše agentúra AP a Reuters.
Ambasáda nespresnila, ktoré konkrétne kroky stoja za rozhodnutím, no Washington predtým obvinil úradujúceho predsedu vlády Albina Kurtiho z vyostrovania napätia vo väčšinovo Srbmi obývanej severnej časti Kosova a zo zdržiavania budovania nových inštitúcií po parlamentných voľbách vo februári. „Spojené štáty na neurčito pozastavili plánovaný strategický dialóg s Kosovom z dôvodu obáv z krokov dočasnej vlády, ktoré zvyšujú napätie a nestabilitu,“ vyhlásilo americké veľvyslanectvo. „Nedávne kroky a vyhlásenia dočasného premiéra Kurtiho ohrozili pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť za mnoho rokov,“ dodalo.
Kosovská vláda v reakcii na to uviedla, že je odhodlaná v regióne podporovať mier a stabilitu. „Vítame aj kritiku. Ak je konkrétna, vynakladáme všetko úsilie, aby sme naše kroky zlepšili a napravili,“ uviedla. Agentúra Reuters uvádza, že Spojené štáty sú najväčším politickým i finančným podporovateľom Kosova a piatkové rozhodnutie signalizuje nový najnižší bod vo vzájomných vzťahoch. Európska únia pre podnecovanie etnického napätia na severe krajiny uvalila v roku 2023 na Kosovo sankcie. Kurtiho strana Vetëvendosje (Sebaurčenie - VV) vyhrala februárové parlamentné voľby, ale nepodarilo sa jej zaistiť si väčšinu ani nájsť koaličného partnera na vytvorenie vlády.