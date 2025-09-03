Predsedníčka Súdnej rady SR vyhlásila novú voľbu na podpredsedu Najvyššieho súdu SR

BRATISLAVA - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila novú voľbu na podpredsedu Najvyššieho súdu SR na 16. decembra. Urobila tak pre stiahnutie súhlasu s kandidatúrou pôvodne navrhnutým kandidátom, z tohto dôvodu sa pôvodne plánovaná voľba 16. septembra neuskutoční. Kancelária Súdnej rady SR o tom informuje na svojom webe.
„Termín vyhlásenia voľby súvisí aj s uplynutím funkčného obdobia súčasnej podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Andrey Moravčíkovej, ktoré sa skončí 8. októbra 2025,“ spresnila kancelária.
Oprávnení navrhovatelia môžu svoje návrhy kandidátov predložiť predsedníčke súdnej rady najneskôr do 30. septembra. Kancelária doplnila, že na návrhy doručené po tomto termíne alebo nespĺňajúce zákonom stanovené náležitosti sa nebude prihliadať.