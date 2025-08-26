Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Voľba sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovensko sa neuskutoční: Chýbajú kandidáti

BRATISLAVA - Súdnej rade SR nebol doručený žiaden návrh na kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová vyhlási voľbu na kandidáta opätovne. Informovali o tom z Kancelárie Súdnej rady SR.

„Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila 26. júna 2025 voľbu na jedného kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za Slovenskú republiku. Oprávnení navrhovatelia mohli predkladať návrhy na kandidátov do 22. augusta 2025. Do tohto termínu nebol Súdnej rade Slovenskej republiky doručený ani jeden návrh na kandidáta na sudcu ESĽP. Voľba, ktorá bola vyhlásená na 16. septembra 2025, sa z tohto dôvodu neuskutoční,“ ozrejmili z kancelárie.

Kosová zdôraznila, že kandidát na sudcu, ktorý by v budúcnosti mal pôsobiť na ESĽP, musí spĺňať prísne požiadavky, ktoré stanovuje právny poriadok SR. „Malo by ísť o významnú osobnosť v odbore práva, ktorá spĺňa aj vysoké požiadavky na morálnu integritu. Ďalšie kritériá na kandidáta určuje aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a aj tieto musia byť zohľadnené oprávnenými navrhovateľmi pri navrhovaní jednotlivých kandidátov,“ pripomenula.

Súdna rada vyberá tretieho kandidáta na ESĽP

Súdna rada zvolila na svojom júnovom zasadnutí dvoch z troch kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, a to Branislava Jablonku a Ondreja Laciaka. Predsedníčka súdnej rady preto opätovne vyhlásila voľbu, avšak už len na jedného kandidáta. Až keď bude mať súdna rada zvolených troch kandidátov, môže ich predložiť vláde na schválenie. Následne má Parlamentné zhromaždenie Rady Európy voliť nového sudcu ESĽP za SR zo zoznamu troch kandidátov predložených slovenským vládnym kabinetom.

