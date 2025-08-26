PS by chcelo zaviesť osemročný program aj na športových stredných školách

BRATISLAVA - Opozičné PS by chcelo zaviesť osemročné vzdelávacie programy aj na stredných športových školách. Navrhuje to v novele zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú do parlamentu predložili poslankyne za hnutie PS Natália Nash a Ingrid Kosová. Upozorňujú, že súčasná právna úprava umožňuje organizovať osemročné štúdium iba gymnáziám a konzervatóriám.
Návrh by podľa PS zabezpečil kontinuitu prípravy športovcov. „Preklenie sa tým kritické obdobie prechodu zo základnej na strednú školu, ktoré je často spojené so zmenou tréningového prostredia, kolektívu či presťahovaním a ktoré vedie k tomu, že mnoho nádejných športovcov ukončí svoju kariéru,“ uviedli poslankyne v dôvodovej správe k návrhu. Zmena by tiež mohla podporiť duálnu kariéru športovca.
Osemročný program by podľa návrhu umožnil skoršiu a systematickejšiu prácu s mladými športovcami aj v oblastiach, ako sú športová psychológia, regenerácia a výživa. Poslankyne by tiež chceli novelou prispieť k zvýšeniu atraktivity stredných športových škôl.