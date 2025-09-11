Nepál v plameňoch: Demonštranti podpálil aj dom expremiéra! Pri požiari sa zranila ministerka zahraničia

KÁTHMÁNDÚ – Násilné protesty v Nepále, ktoré si vyžiadali desiatky mŕtvych a stovky zranených, zasiahli aj bývalého premiéra Šéra Bahádura Daubu a jeho manželku Ránu. Dav rozhnevaných mladých ľudí podpálil ich dom. Expremiérova manželka a súčasná ministerka zahraničia Rána utrpela pri požiari zranenia, z ktorých sa zotavuje v nemocnici.
Dauba stal jedným z najviditeľnejších terčov protestov, ktoré prepukli v Nepále. Demonštranti v utorok vtrhli do jeho domu v Káthmándú, zapálili ho a napadli jeho aj manželku Ránu, ktorá je zároveň nepálskou ministerkou zahraničia.
„Bývalého premiéra zbil dav a jeho manželka utrpela zranenia pri požiari domu. Vojaci ich nakoniec ochránili a odviezli do bezpečia,“ uviedol spravodajca denníka The New York Times. Ránu následne hospitalizovali v nemocnici Kirtipur Burn Hospital, kde sa podľa NDTV zotavuje a jej stav je stabilizovaný.
Demonštrácie – nazývané protestom generácie Z – sa začali po tom, čo vláda zablokovala platformy vrátane Facebooku, X a YouTube s odôvodnením, že sa tieto spoločnosti nezaregistrovali a nepodriadili sa vládnemu dohľadu. Ale aj po tom, čo sa stránky vrátili do prevádzky, zhromaždenia pokračovali, poháňané hnevom nad smrťou demonštrantov v rukách polície a proti údajnej korupcii zo strany vlády.
Mnohých mladých ľudí hnevá najmä to, že deti politických vodcov – takzvané Nepo Kids – si zrejme užívajú luxusný životný štýl a množstvo výhod, zatiaľ čo väčšina mladých ľudí má problém nájsť si prácu.
Počas masových demonštrácií dav podpálil aj udovu parlamentu, napadol ďalších politikov a niektorých ministrov museli evakuovať armádne vrtuľníky. Letisko v Káthmándú dočasne uzavreli. Premiér Khadga Prasád Oli nakoniec v utorok rezignoval, aby „umožnil politické riešenie krízy“.