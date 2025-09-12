Nepál má prvú premiérku: Expredsedníčka najvyššieho súdu preberá moc uprostred chaosu

KÁTHMANDU - Nepálsky prezident Rám Čandra Páudel v piatok vymenoval do funkcie dočasnej premiérky niekdajšiu predsedníčku najvyššieho súdu Sušílu Kárkíovú, píše agentúra AFP, AP a Reuters.
Kárkíová (73) je v Nepále populárnou osobnosťou. V rokoch 2016 a 2017 pôsobila ako prvá ženská predsedníčka najvyššieho súdu a prvou ženou bude aj vo funkcii hlavy nepálskej exekutívy. V reakcii na protivládne protesty v utorok odstúpil premiér Khadga Prasád Šarmá Olí, ktorý v liste adresovanom prezidentovi napísal, že cieľom jeho demisie je umožniť podniknúť „kroky smerujúce k politickému riešeniu a vyriešeniu problémov“. Z pondelkových zhromaždení v Káthmandu sa stali násilné demonštrácie s účasťou desaťtisícov ľudí. Dav obkľúčil budovu parlamentu a snažil sa do nej vtrhnúť. Polícia proti nemu zakročila slzotvorným plynom a gumovými projektilmi. Protestujúci tiež podpálili budovu parlamentu, domy a súkromné sídla viacerých politikov.
Pri protestoch počas pondelka a utorka zahynulo najmenej 51 ľudí a viac ako 1300 bolo zranených. Naďalej je na úteku viac ako 12.500 väzňov, ktorí od začiatku protestov ušli z väzníc v celej krajine. Medzi obeťami bolo najmenej 21 protestujúcich, pričom väčšina zahynula v pondelok počas zásahu polície proti demonštráciám namiereným proti zákazu sociálnych sietí zo strany vlády, proti korupcii a zlému vládnutiu. Podľa hovorcu polície zahynuli aj traja policajti a niekoľkí väzni na úteku.