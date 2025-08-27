Meloniová tvrdí, že reakcia Izraela na útok Hamasu je neprimeraná

RÍM - Reakcia Izraela na útok militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 prekročila primeranosť, vyhlásila v stredu talianska premiérka Giorgia Meloniová. Informuje agentúra ANSA.
„Po hrôze zo 7. októbra sme ani jedinú minútu neváhali pri podpore izraelského práva na sebaobranu, ale zároveň nemôžeme byť teraz ticho tvárou v tvár reakcii, ktorá prekročila princíp primeranosti, pričom si vyžiadala príliš veľa nevinných obetí a zasiahla dokonca aj kresťanské komunity,“ uviedla Meloniová na podujatí v Rimini.
Premiérka odsudzuje zabitie novinárov v Chán Júnis
Talianska premiérka označila zabitie novinárov v palestínskej enkláve za neospravedlniteľné. Vyjadrila sa tak po tom, čo v pondelok pri izraelskom útoku na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis zahynulo 22 ľudí vrátane piatich novinárov.
Zdôrazňuje ochranu detí a evakuácie
„Odsudzujeme neospravedlniteľné zabitie novinárov ako neakceptovateľný útok na slobodu tlače a všetkých tých, ktorí riskujú svoje životy, aby podali správy o tragédii vojny,“ povedala Meloniová. Poznamenala tiež, že niektorí ľudia, ako napríklad podľa nej talianska opozícia, píšu uznesenia o Gaze, zatiaľ čo vláda zachraňuje deti a zabezpečuje lekárske evakuácie z palestínskej enklávy. „Sú tí, ktorí píšu uznesenia, a sú tí, ktorí zachraňujú deti. Som hrdá, že patrím k tým druhým,“ dodala.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani začiatkom augusta povedal, že Taliansko plánuje vzhľadom na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu evakuovať približne 50 chorých a zranených palestínskych detí a ich rodičov z Pásma Gazy.
Tajani vyzýva na bezpečnosť novinárov v Pásme Gazy
Šéf talianskej diplomacie taktiež v pondelok odsúdil spomínaný izraelský útok na gazskú nemocnicu a dodal, že je potrebné garantovať bezpečnosť novinárov, ktorí majú právo vykonávať svoju prácu aj v Pásme Gazy.