Nelegálny prevoz chránených vtákov v Taliansku: Karabinieri zaistili dodávku s klietkami, nemali dostatok kyslíka

RÍM - Talianskej polícii sa v stredu podarilo prekaziť nelegálnu prepravu približne 2200 voľne žijúcich vtákov. Informuje správa agentúry DPA.
Karabinieri v stredu oznámili, že počas dopravnej kontroly v juhotalianskom meste Villa San Giovanni objavili dodávku s klietkami s vtákmi ako pinka, stehlík, čížik či zelienka. Niektoré druhy vtákov prevážané v dodávke sú v Taliansku chránené. Karabinieri vodiča dodávky zadržali neďaleko trajektového terminálu v Messinskom prielive, ktorý oddeľuje taliansku pevninu od Sicílie.
Vtáky boli držané v malých priestoroch
Vtáky boli držané v malých priestoroch s nedostatočným prísunom kyslíka a niektoré preto uhynuli. Veterinári po prehliadke zistili, že väčšina vtákov je stále schopná vrátiť sa do svojho prirodzeného prostredia. Podľa vyšetrovateľov by predaj vtákov na čiernom trhu priniesol zisk približne 200.000 eur. Vodič čelí viacerým obvineniam, vrátane týrania zvierat a držby chránených druhov voľne žijúcich zvierat.