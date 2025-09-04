Útok Paríža na Meloniovú: Kradnete nám milionárov! Francúzsky premiér zúri

PARÍŽ/RÍM - Francúzsky premiér François Bayrou obvinil Taliansko, že znižovaním daní láka boháčov z celej Európy. Giorgia Meloniová to odmietla a kontruje vlastnými obvineniami.
Bayrou: „Politika daňového dumpingu“
Šéf francúzskej vlády v rozhovore kritizoval Rím, že bohatým cudzím rezidentom ponúka nefér výhody. Označil to za „politiku daňového dumpingu“ a hovoril o fenoméne „fiškálneho nomádstva“. Podľa neho mnohí z Francúzska odchádzajú, pretože v zahraničí nájdu lepšie podmienky, píše Focus Online.
Meloniová: „Útok je absurdný“
Talianska premiérka reagovala ostro. „Tieto obvinenia sú úplne nepodložené. Talianska ekonomika je stabilná a dôveryhodná, práve preto je atraktívna,“ odkázala Parížu. Zároveň pripomenula, že aj iné krajiny EÚ poskytujú zvýhodnenia pre bohatých a oslabujú tak konkurenciu.
„CR7-norma“ láka tisíce milionárov
Jadrom sporu je osobitná daňová výnimka, prezývaná podľa Cristiana Ronalda. Prijatá bola v roku 2016 a umožňuje cudzincom s vysokými príjmami platiť 15 rokov paušálnu daň 200-tisíc eur ročne bez ohľadu na skutočné zárobky. Podľa Private Wealth Migration Report 2025 sa tento rok do Talianska presťahuje približne 3600 milionárov, pričom Miláno patrí k najdrahším realitným trhom Európy.
Politika pod tlakom
Bayrou sám čelí kríze – už čoskoro bude musieť prežiť hlasovanie o dôvere, ktoré zrejme prehrá. V Taliansku zas Meloniová čelí kritike opozície a verejnosti, že zvýhodňuje cudzincov, zatiaľ čo obyčajní pracujúci nesú jedny z najvyšších daňových bremien na kontinente.
Hrozba pre vzťahy v EÚ
Meloniová pritom navrhuje celoeurópsku iniciatívu proti systematickému daňovému dumpingu. Napätie medzi Rímom a Parížom však rastie, hoci ešte nedávno sa zdalo, že Meloniová a Macron našli spoločnú reč.
Tvrdý zásah doma
Kým na medzinárodnej scéne vedie spor s Francúzskom, doma Meloniová ohlasuje „inkasnú ofenzívu“. Štát chce vymôcť miliardy z nezaplatených pokút, poplatkov a miestnych daní, aby uľavil zadlženým samosprávam.