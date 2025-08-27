Izrael tvrdí, že zachytil raketu vypálenú húsíjmi na letisko v Tel Avive

Tel Aviv 27. augusta (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že zachytila raketu vystrelenú z Jemenu. K jej vypáleniu sa prihlásili tamojší povstalci húsíovia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Hypersonická raketa na Tel Aviv
Izraelská armáda na sociálnej sieti Telegram napísala, že letectvo strelu zachytilo po tom, čo sa v niekoľkých častiach krajiny rozozvučali varovné sirény. Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí neskôr uviedol, že povstalci „pomocou hypersonickej balistickej rakety“ cielili na medzinárodné letisko Bena Guriona v Tel Avive.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy, vyvolanej útokom palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, húsíova sporadicky odpaľujú rakety na Izrael, z ktorých väčšina býva zachytená. Útočili aj na lode, o ktorých predpokladali, že sú napojené na Izrael, pričom tvrdili, že konajú na znak solidarity s Palestínčanmi.
Izrael reaguje bombardovaním Jemenu
V reakcii na to Izrael opakovane bombarduje infraštruktúru v Jemene, ktorú majú pod kontrolou húsíovia, vrátane prístavov na západe krajiny a letiska v hlavnom meste Saná. Izraelské útoky v nedeľu podľa jemenského ministerstva zdravotníctva kontrolovaného húsíjmi zabili najmenej desať ľudí a zranili viac ako 90 osôb. Izrael tvrdí, že jeho sily zasiahli vojenský komplex v blízkosti prezidentského paláca, dve elektrárne a sklad paliva.