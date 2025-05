Trump priznal krutú pravdu: Medzi Zelenským a Putinom je obrovská nenávisť! Mier môže byť nedosiahnuteľný

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

„Obrovská nenávisť medzi mužmi na vrchole“

V ostro sledovanom televíznom rozhovore, odvysielanom v nedeľu na stanici NBC News, Trump šokoval verejnosť nečakanou úprimnosťou. „Možno to nie je možné,“ odpovedal prezident na otázku o šanci dosiahnuť mier medzi Ruskom a Ukrajinou. Následne vysvetlil, že osobné napätie medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimirom Putinom prekračuje bežné diplomatické trenice.

„Aby si tomu rozumela, Kristen… medzi týmito dvoma mužmi vládne obrovská nenávisť. A, úprimne povedané, nielen medzi nimi – aj medzi ich vojakmi, medzi generálmi. Bojujú brutálne už tri roky,“ povedal Trump.

Napriek týmto temným prognózam však dodal, že stále verí v „veľkú šancu“ na dosiahnutie dohody – no neurčito.

Zápas o mier a záchvevy pochybností

Trump zároveň priznal, že počas rokovaní niekoľkokrát vážne uvažoval o tom, že snahu o sprostredkovanie mieru vzdá. „Boli chvíle, keď som tomu bol blízko… ale objavili sa aj pozitívne momenty,“ povedal s tým, že mierové úsilie zatiaľ nevzdáva.

Jeho ďalšie slová však prezradili trhliny v trpezlivosti: „Jedného dňa možno poviem: ‚Dobre, robte si, čo chcete. Správajte sa hlúpo a bojujte ďalej.‘“

Washington ustupuje z pozície sprostredkovateľa

Trumpove slová neprišli do prázdna. Už v utorok naznačil americký minister zahraničia Marco Rubio zásadný obrat v prístupe Washingtonu. „Možno nastal čas zamerať sa na iné, dôležitejšie záležitosti,“ povedal v rozhovore pre NBC News. O aké záležitosti ide, však nešpecifikoval.

Rubio otvorene pripustil, že USA si musia počas nasledujúcich dní vyjasniť, či vôbec chcú v konflikte pokračovať ako angažovaná strana.

Míľnik vo vyjadreniach americkej diplomacie

V piatok americké ministerstvo zahraničných vecí oficiálne oznámilo, že mení stratégiu. Podľa hovorkyne Tammy Bruceovej už Spojené štáty nebudú vystupovať ako hlavný sprostredkovateľ rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom.

„Neznamená to, že sa od problému dištancujeme. Ale odteraz musia konkrétne návrhy na ukončenie vojny predložiť priamo Kyjev a Moskva,“ uviedla Bruceová. USA už nebudú „neustále pripravené lietať po svete a organizovať stretnutia“. Ako dodala: „Je to teraz medzi nimi.“

Vance: Brutálny konflikt bude pokračovať

Americký viceprezident J. D. Vance v ten istý deň poskytol rozhovor televízii Fox News. V ňom nevylúčil dlhé pokračovanie vojny a tvrdil, že zodpovednosť za prípadné rokovania je teraz na pleciach Ruska a Ukrajiny.

„Musí to byť ich rozhodnutie. Oni musia akceptovať podmienky druhej strany. Oni musia ukončiť tento brutálny konflikt,“ zdôraznil Vance. A skepticky dodal: „Nikam to nesmeruje. Neskončí sa to tak skoro.“