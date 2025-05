Americký viceprezident Vance vyzýva Ukrajinu a Rusko na priame rokovania o prímerí

Viceprezident USA James David Vance (Zdroj: TASR/AP/Jose Luis Magana)

„Myslíme si, že je pre nás pravdepodobne nemožné sprostredkovávať to bez nejakého priameho rokovania medzi oboma stranami. A preto sa zameriavame práve na to,“ povedal Vance na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) vo Washingtone. USA viedli s Ukrajinou i Ruskom osobitné rokovania o ukončení konfliktu a ak sa nedosiahne pokrok, varovali pred odstúpením od sprostredkovávania.

Vance spomenul aj Európu, s ktorou sú USA „jeden tím“. „Myslím si, že táto európska aliancia je veľmi dôležitá, no na to, aby bola dôležitá a zároveň sme boli veľmi dobrými priateľmi - a ja si myslím, že sme skutoční priatelia - musíme hovoriť o dôležitých otázkach,“ ozrejmil. Vance spojencov prekvapil, keď vo februárovom prejave na bezpečnostnom fóre v Mníchove kritizoval politiku EÚ v oblasti imigrácie a slobody prejavu. Podľa jeho vtedajších slov je sloboda prejavu naprieč Európou na ústupe, a že cenzúra je väčšou hrozbou ako vojenská agresia Ruska či Číny.

Spojené štáty a Európa zostanú jednotné

V stredu však hovoril o spoločných väzbách krajín, ktoré ich zbližujú. „Európska civilizácia a americká civilizácia, európska kultúra a americká kultúra sú veľmi prepojené a vždy budú prepojené,“ zdôraznil. „Je absolútne smiešne myslieť si, že sa niekedy podarí vraziť klin medzi Spojené štáty a Európu,“ dodal. Vance sa na konferencii venoval aj iránskej jadrovej dohode. Podľa neho sú rokovania medzi USA a Iránom „na správnej ceste“ a Teherán si bude môcť zachovať jadrový program na civilné účely, nie však na výrobu jadrovej zbrane.

„Nezaujíma nás, či ľudia chcú jadrovú energiu. To je v poriadku, no nemôžete mať program obohacovania (uránu), ktorý umožňuje výrobu jadrovej zbrane, tam stanovujeme hranicu,“ zdôraznil. Od 12. apríla sa uskutočnili už tri kolá nepriamych rozhovorov Iránu a Spojených štátov na najvyššej úrovni od roku 2018, kedy Trump odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Ďalšie kolo rokovaní o jadrovom programe Teheránu naplánované na 3. mája sa však odložilo. Omán ako ich sprostredkovateľ uviedol, že sa to stalo z „logistických dôvodov“.