Jemenskí húsíovia a Spojené štáty sa dohodli na neútočení, vyhlásil Trump

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že jemenskí povstalci húsíovia súhlasili so zastavením útokov na kľúčovú lodnú dopravu v Červenom mori. Dodal, že Spojené štáty na oplátku prestanú podnikať útoky na týchto povstalcov podporovaných Iránom. Húsíovia sa k Trumpovým výrokom bezprostredne nevyjadrili. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

„Húsiovia oznámili... že už nechcú bojovať. Jednoducho nechcú bojovať. A my to budeme rešpektovať, zastavíme bombardovanie a oni kapitulovali,“ povedal Trump v Oválnej pracovni Bieleho domu počas návštevy kanadského premiéra Marka Carneyho. „Povedali, prosím, už nás nebombardujte a nebudeme útočiť na vaše lode,“ dodal. Ďalšie podrobnosti o tom, ako by takáto dohoda mohla fungovať, neuviedol.

Húsíovia útočia na plavidlá v Červenom mori

Húsíovia začali útočiť na plavidlá v Červenom mori a Adenskom zálive koncom roka 2023 a tvrdili, že tak robia na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gaze. Ich útoky bránili lodiam prechádzať cez Suezský prieplav - životne dôležitú trasu, ktorou zvyčajne prechádza približne 12 percent svetovej lodnej dopravy.

Spojené štáty začali postupovať proti húsíom začiatkom minulého roka počas vlády bývalého prezidenta Joea Bidena a Trumpova administratíva útoky na povstalcov obnovila 15. marca. Americké ministerstvo obrany minulý týždeň uviedlo, že USA odvtedy zasiahli viac ako 1000 cieľov v Jemene.