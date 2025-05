Desivé odhalenie republikánky: Varuje Trumpa! Poradcovia ho sústavne klamú!

Marjorie Taylor Greene (Zdroj: profimedia.sk)

WASHINGTON - Republikánska kongresmanka Marjorie Taylor Greene spustila vlnu ostrých obvinení voči poradcovskému tímu prezidenta Donalda Trumpa. V rozhovore pre pravicový podcast varovala, že prezidentovi jeho najbližší ľudia klamú a sabotujú jeho vlastnú agendu. Tvrdenia prichádzajú len niekoľko dní po tom, čo Trump oslavoval prvých sto dní svojho návratu do Bieleho domu.

Výbušné slová z vlastných radov: „Trumpovi klamú jeho ľudia!“

Marjorie Taylor Greene (MTG), jedna z najvernejších tvárí hnutia Make America Great Again (MAGA), nešetrila kritikou v rozhovore so Steveom Bannonom. Bez toho, aby menovala konkrétne osoby, tvrdila, že prezidentovi „klamú ľudia, ktorí mu šepkajú do ucha“.

„Nedochádza k rozkolu medzi Trumpom a jeho voličmi,“ ubezpečila Greene. „Ale existuje priepastný rozpor medzi hnutím MAGA a establishmentom, ktorý sabotuje prezidentovu agendu.“

Greene, ktorá zastupuje štát Georgia a je známa svojimi ostrými a často kontroverznými výrokmi, vyjadrila frustráciu z prvých sto dní vlády, ktoré podľa nej nenapĺňajú sľuby hnutia MAGA.

Varovanie: „Ak stratíte MTG, stratíte základňu!“

V príspevku na platforme X (bývalý Twitter) Greene ostro skritizovala aktuálny smer americkej zahraničnej politiky. „Nekandidovala som za ďalšie zahraničné vojny. A teraz to vyzerá, že sa chystáme na vojnu s Iránom,“ napísala.

Okrem toho odmietla nedávnu dohodu medzi USA a Ukrajinou o ťažbe vzácnych kovov a varovala pred „justičným systémom, ktorý sa vymkol spod kontroly“. Jej odkaz bol jasný: „Ak stratíte MTG, stratíte základňu.“ Výrok, ktorý možno chápať aj ako výstrahu Trumpovmu tímu, že hnutie MAGA sa môže začať odkláňať od svojho vlastného lídra.

Trump: Najúspešnejších 100 dní v histórii!

Zatiaľ čo Greene šíri varovania, prezident Trump hodnotí svoj návrat do úradu úplne opačne. Napriek neuspokojivým preferenciám – dokonca aj medzi vlastnými voličmi – nedávno vyhlásil, že ide o „najúspešnejších 100 dní prezidenta v histórii USA“.

Zatiaľ nie je jasné, či ide len o obvyklé vnútrostranícke trenice, alebo o prvé náznaky vážnejšieho konfliktu medzi prezidentom a ultrakonzervatívnym jadrom republikánov. Jedno je však isté: v tábore MAGA to začína vrieť.