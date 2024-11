Farage sa ponúkol ako spojka s Trumpom: Britská vláda však reaguje odmietavo

Nigel Farage (Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Farage, ktorý je spojencom Trumpa v sobotu vyhlásil, že by mohol byť "užitočný ako sprostredkovateľ" medzi Londýnom a novou americkou administratívou. Uviedol, že s Trumpom má "skvelý vzťah" a "pozná aj mnohých ďalších vysokopostavených ľudí, ktorí budú v jeho administratíve." Britský minister financií Darren Jones v nedeľu vyhlásil, že labouristická vláda pravdepodobne túto ponuku odmietne. "Myslím si, že je to nepravdepodobné," povedal pre Sky News s tým, že Farage, ktorý je členom parlamentu, by mal radšej tráviť čas s voličmi zo svojho okrsku a nie v Spojených štátoch.

Premiér: Víťazstvo Donalda Trumpa je prehrou liberalizmu (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Reuters pripomína, že vlády po celom svete sa snažia vysporiadať so zvolením Trumpa, ktorý v predvolebnej kampani prisľúbil zvýšenie ciel a ktorého prvé funkčné obdobie charakterizovala protekcionistická obchodná politika a izolacionistická rétorika vrátane hrozieb vystúpenia z NATO. Britský premiér Keir Starmer už skôr odložil začatie výberového konania na nového veľvyslanca vo Washingtone, a to dovtedy kým nebudú známe výsledky amerických volieb.

V rozhovore pre britskú agentúru PA Farage označil Trumpa za "probritského amerického prezidenta". Jeho druhé funkčné obdobie podľa neho môže byť príležitosťou pre Britániu pokiaľ sa prekonajú spory so súčasnou britskou vládou, ktorá sa podľa neho o Trumpovi v minulosti vyjadrovala neslušne.Farage tvrdí, že Trump je odhodlaný presadiť pobrexitovú obchodnú dohodu s Londýnom, ktorá bola pozastavená príchodom Joea Bidena do Bieleho domu.