Trump to už vie: TAKTO chce zmraziť vojnu na Ukrajine! Plánu sa majú zúčastniť aj Poľsko a Nemecko

Budúci prezident USA Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Charles Krupa)

Donald Trump plánuje 1287-kilometrovú nárazníkovú zónu medzi ruskou a ukrajinskou armádou, aby zmrazil konflikt na Ukrajine. Ako uvádza Telegraph, európski a britskí vojaci majú túto zónu monitorovať. Americkí vojaci sa nezúčastnia, ani USA nebudú misiu financovať. Namiesto toho by mali poskytnúť vojakov a znášať náklady krajiny ako Poľsko, Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Člen Trumpovho tímu k tomu povedal: „Môžeme poskytovať výcvik a inú podporu, ale zbraň zostane európska.“ Ďalší poradca podľa „Wall Street Journal“ vyhlásil: „Neposielame amerických mužov a ženy, aby zabezpečili mier na Ukrajine. A neplatíme za to. Nech to urobia Poliaci, Nemci, Briti a Francúzi.“

Trump plánuje 20 rokov neutrality pre Ukrajinu

Trump už pred svojím zvolením oznámil, že plánuje iniciovať mierové rozhovory. Jeho plán zahŕňa zmrazenie súčasnej frontovej línie a záväzok Ukrajiny k neutralite na 20 rokov. Na oplátku by USA vybavili Ukrajinu rôznymi zbraňami, aby odstrašili Rusko od ďalšej vojny.

Ruský prezident Vladimir Putin prejavil otvorenosť na rozhovory s Trumpom a pochválil jeho „odvahu“. V prejave v diskusnom klube Valdaj v Soči Putin uviedol: „Podľa môjho názoru sa správal veľmi korektne, odvážne, ako správny muž.“ Zároveň zdôraznil potrebu obnoviť vzťahy medzi Ruskom a USA. Dodal, že Trumpov zámer ukončiť ukrajinskú krízu si zaslúži pozornosť.

Zelenskyj varuje pred ústupkami Rusku

Prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že akákoľvek politika zmierenia voči Rusku by bola pre Európu katastrofálna. Povedal: „Mier je odmenou len pre silných,“ dodal, že politika ústupkov voči Putinovi by pre Európu znamenala samovraždu.