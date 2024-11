Trump sa vracia! Joe Biden v Bielom dome prijme novozvoleného prezidenta

(Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke)

Stretnutie sa uskutoční týždeň po zverejnení výsledkov prezidentských volieb z rozhodujúcich štátov. Americký prezident telefonicky zagratuloval úspešnému kandidátovi ešte tento týždeň v stredu, kedy ho pozval na rozhovor o bezproblémovom odovzdaní moci. Porážku vo voľbách uznala v stredu aj Kamala Harrisová, ktorá v telefonáte Trumpovi tiež poblahoželala.

Archívne video

Premiér: Víťazstvo Donalda Trumpa je prehrou liberalizmu (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Trump získal podľa agentúry AP doteraz 301 hlasov voliteľov, jeho demokratická súperka Kamala Harrisová ich má 226. Na víťazstvo bolo pritom potrebných 270 hlasov v zbore voliteľov. Jediným štátom, kde sa ešte na výsledky čaká je Nevada, v ktorej Trump vedie.

Američania tak zvolili Donalda Trumpa za 47. prezidenta Spojených štátov a do Bieleho domu by sa mal vrátiť po štyroch rokoch. V roku 2020 prehral prezidentské voľby so súčasným prezidentom Joeom Bidenom a odmietol sa zmieriť s porážkou – viackrát spochybnil výsledky volieb a vyvolal násilný útok na Kapitol zo 6. januára 2021. Trump sa s Bidenom po voľbách nestretol a nezúčastnil sa ani na jeho inaugurácii.