FOTO V Prahe protestujú zamestnanci vysokých škôl, požadujú viac peňazí

Štrajk vysokých škôl v Prahe (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Podľa iniciatívy Hodina pravdy, ktorá je spoluorganizátorom štrajku a protestnú akciu organizovala už v marci, sa za viac než pol roka nič nezmenilo. "Počas posledného roka sme upozorňovali vládu na podfinancovanie VŠ a nedôstojné ohodnotenie niektorých pracujúcich na univerzitách, najmä na humanitných odboroch. Vláda naše požiadavky ignorovala," zdôvodnili ďalší štrajk organizátori združení v iniciatíve Hodina pravdy.

Od vlády požadujú navýšenie rozpočtu pre vysoké školy na rok 2024, aby dokázali všetkým zamestnancom poskytnúť dôstojné mzdy. Žiadajú tiež prijatie plánu na zvyšovanie financovania VŠ na priemer krajín OECD a prijatie novely, ktorá zlepší postavenie doktorandov v ČR. Chcú tak zabrániť ďalším odchodom vysoko kvalifikovaných odborníkov z akademickej sféry.

Zástupcovia vysokých škôl poukázali na to, že súčasná vláda často uvádza vzdelanie a vedu za svoju prioritu a kľúčovú oblasť pre rozvoj krajiny. Skúsenosť akademikov z reálnymi krokmi vlády týmto smerom je podľa nich celkom odlišná. "Ďalej šetriť v podfinancovanom vysokom školstve nie je úspora, ale sebapoškodzovanie. Štrajk na vysokých školách bol dlho niečo nemysliteľné. To, že sa do nej zapájajú tisíce akademikov a ozývajú sa hlasy, že by v prípade neúspechu mala byť nasledovaná časovo neobmedzeným štrajkom v čase skúškového obdobia, svedčí o vážnosti situácie," vyhlásil člen štrajkového výboru a koordinátor Hodiny pravdy Ondřej Švec.

Po akcii na Palachovom námestí plánujú demonštranti vyraziť smerom k sídlu ministerstva školstva. Tam sa uskutoční rokovanie tripartity medzi zástupcami ministerstva, zamestnávateľmi v školstve a zástupcami organizácií. Hodina pravdy je iniciatíva naprieč vysokými školami v ČR, ktorá sa zasadzuje o dôstojné podmienky pre univerzitnú výučbu humanitných a spoločenských vied.

