Kedy zapnúť kúrenie? Odborník v tom má jasno, tieto tipy vám môžu ušetriť stovky eur

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V ostatných dňoch pozorujeme na celom území Slovenska výraznejšie ochladenie. Tentokrát to už nemá byť len záležitosť niekoľkých chladnejších nocí, ale podobné, studenšie počasie má vydržať dlhšie.

Zdá sa, že jeseň už definitívne dorazila. Teplota v panelových bytoch i domoch klesá už niekoľko dní, no v nasledujúcom období už môže byť pre citlivejších teplota vnútri veľmi nepríjemná. Kým vo väčšine panelákov musia obyvatelia počkať na zobudenie ústredného kúrenia, v rodinných domoch majú obyvatelia možnosť spustiť kúrenie skôr. Odborníci vzhľadom na ceny energií odporúčajú dodržiavať niekoľko rád, ktoré môžu pomôcť udržať účty za energie na prijateľnej úrovni.

Nechutné čo dostávajú študenti na stôl: Zo záberov sa dvíha žalúdok (Zdroj: Tip čitateľa)

Mnoho kotlov je starých a neefektívnych

Na Slovensku zostáva veľká časť starších domov nezateplená, mnoho kotlov zostáva starých a neefektívnych, a tak je viac ako pravdepodobné, že účty za energie budú aj tento rok vysoké. Vyššie účty za elektrinu ale hrozia aj domácnostiam v modernejších zateplených stavbách. Očakávané výrazné zvýšenie cien plynu a tepla môže náklady zdvihnúť až na dvojnásobok.

Počkajte s kúrením, kým teplota počas dňa nepresiahne 15 stupňov Celzia

Prvou, základnou radou odborníkov je počkať so spustením kúrenia až do momentu, keď vonkajšia teplota ani počas dňa nepresiahne 15° Celzia, odporúčajú odborníci aj v Británii. Studenšie noci ovplyvňujú vnútornú teplotu v domoch, no kým denná teplota neklesne pod túto hranicu, pokles teploty v interiéroch nie je až taký výrazný, aby bolo nevyhnutné púšťať kúrenie.

Keď klesne vnútorná teplota pod vami tolerovanú hranicu, dobrým tipom je vypnúť kúrenie/radiátory v miestnostiach, v ktorých nie ste. To obvykle platí o izbách, ktoré počas dňa nie sú obývané a teplo v nich potrebujete až večer. Rovnako je dobré nastaviť kúrenie tak, aby sa spúšťalo až keď podvečer prídete z práce, či školy, aby kotol zbytočne nevyhrieval prázdny dom. V tom pomôže napríklad smart termostat ponúkajúci viacero funkcií pre lepšie ovládanie vykurovania.

Riešením je aj alternatívne vykurovanie

Zároveň platí, že pokiaľ máte možnosť v prechodnom období zvoliť alternatívne vykurovanie, ktoré je bezpečné, môže byť lacnejšou alternatívou na čas, kým už vonkajšia teplota neklesne pod ďalšiu významnú hranicu – 13° Celzia. Keď ani počas dňa nestúpa vonkajšia teplota nad 13° Celzia, spustenie vykurovania je už nevyhnutné, inak hrozí poškodenie zdravia.

Alternatívnym vykurovaním môže byť vykurovanie prostredníctvom klimatizačnej jednotky (ak touto funkciou klíma disponuje), prípadne zakúrenie tuhým palivom v krbe. Kým pri klimatizácii si treba dať pozor hlavne na výrazné mínusové teploty vonku (ktoré pre väčšinu klimatizácií so schopnosťou vykurovania predstavujú ohrozenie funkčnosti – zamrznutie súčastí vonkajšej jednotky), pri kúrení tuhým palivom je nevyhnutné kúriť suchým kvalitným drevom a dbať na údržbu krbu/pece. V prechodnom období môžu tiež pomôcť malé elektrické zariadenia ako elektrické podložky, ale aj radiátory a podobne. Elektrická podložka vám pomôže zohriať sa pri spánku, či sledovaní TV, elektrický olejový radiátor zas pomôže vykúriť konkrétnu miestnosť v ktorej sa zdržiavate a ľahšie tak prekonáte prechodné obdobie. Pozor si treba dávať na manipuláciu a umiestnenie týchto zariadení. Pri nesprávnej manipulácii, či umiestnení elektrických ohrievačov hrozí skrat, či dokonca požiar.

Znížte teplotu v domácnosti o jedeň stupeň Celzia

Tipom na záver je odporúčanie znížiť vnútornú teplotu o 1° Celzia. I keď je priemerná teplota na termostatoch v domácnostiach na adekvátnych približne 21 stupňoch, zníženie teploty na 18° obvykle väčšina zdravých ľudí prežije bez komplikácií a zvykne si aj za pomoci teplejšieho oblečenia. Keď je ale 18° v dome príliš málo, aj zníženie teploty na termostate o 1° môže citeľne znížiť účty za vykurovanie.

To samozrejme nemusí platiť vždy a v nevhodne orientovaných domoch, či v domoch, ktoré pred slnečnými lúčmi chránia prirodzené bariéry (stromy a podobne) môže vnútorná teplota klesnúť výraznejšie aj v takom prípade.