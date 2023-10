MIMORIADNY ONLINE Volodymyr Zelenskyj navštívil frontové línie na východe Ukrajiny

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Chris Young/The Canadian Press via AP)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 586

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 586

16:19 Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) v neprítomnosti obvinil šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyryla Budanova a niekoľko ďalších osôb z teroristických činov, za ktoré Moskva označuje nedávne útoky na ruskom území vrátane Moskvy.

16:13 Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok tvrdil, že ruským jednotkám sa podarilo "výrazne oslabiť" bojový potenciál prebiehajúcej ukrajinskej protiofenzívy a úspešne odraziť ukrajinské útoky v okolí Bachmutu a Soledaru v Doneckej oblasti. Šojgu to vyhlásil na schôdzke vojenského velenia v Moskve, informuje agentúra DPA.

15:58 Rusko vyhlásilo medzinárodné pátranie po bývalom poradcovi vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Olexijovi Arestovyčovi, informovala v utorok britská stanica BBC.

15:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok informoval, že navštívil frontové línie na východe Ukrajiny, kde ruské jednotky pokračujú v útokoch na vojakov ukrajinskej armády.

14:00 Ruská centrálna banka bude pravdepodobne musieť ponechať úrokové sadzby na vysokých úrovniach až do konca roka 2024. Vyhlásil to v utorok viceguvernér banky Alexej Zabotkin po tom, ako kurz rubľa voči americkému doláru oslabil nad hranicu 100 RUB/USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

13:47 Ukrajinská centrálna banka oznámila, že od utorka povolí kontrolované kolísanie domácej meny hrivna, aby podporila ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

13:38 Rusko neplánuje dodatočnú mobilizáciu mužov do boja na Ukrajine, keďže sa tento rok do ozbrojených síl alebo dobrovoľníckych jednotiek prihlásilo vyše 335.000 ľudí. Oznámil to utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

13:13 Britský minister hovorí, že Ukrajina prakticky porazila ruskú Čiernomorskú flotilu. Nedávne ukrajinské útoky viedli k "funkčnej porážke" ruského námorníctva v Čiernom mori, povedal 3. októbra minister ozbrojených síl Spojeného kráľovstva James Heappey podľa Ukrajinskej pravdy.

12:12 Varšava a Kyjev v utorok oznámili, že sa spolu s Litvou dohodli na urýchlení prevozu ukrajinského obilia cez Poľsko. TASR správu prevzala z agentúr AFP a PAP. Dohodu uzavreli ministri poľnohospodárstva týchto troch krajín. Ukrajinské obilie určené najmä na trhy v Afrike a na Blízkom východe bude priamo prevážané cez Poľsko.

11:17 Ruské úrady používajú označenie zahraničný agent ako prostriedok na manipuláciu verejnej mienky v spojitosti s protizápadnými a provojnovými postojmi. Uviedlo to v utorok britské ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z oznámenia ministerstva na sociálnej sieti.

10:56 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa stretol s estónskym ministrom obrany Hannom Pevkurom.