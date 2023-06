Nemecký kancelár Olaf Scholz plánuje čoskoro rokovať s Putinom

Scholz poznamenal, že s Putinom hovoril krátko po tom, čo pred 15 mesiacmi ruský prezident nariadil vojenskú inváziu na susednú Ukrajinu. "Mám v úmysle to čoskoro zopakovať," povedal Scholz v sobotu na 38. kongrese nemeckej evanjelickj cirkvi v meste Norimberg na juhu krajiny.

Putinovi plánuje zavolať

Putinovi podľa vlastných slov plánuje zavolať a vyzvať ho, aby stiahol svojich vojakov z Ukrajiny.

Predpokladom pre "spravodlivý mier" je, že Rusko stiahne svojich vojakov z Ukrajiny, uviedol ďalej nemecký kancelár. "To je to, čo je potrebné pochopiť," dodal. Z publika zazneli príležitostné výkriky "Vyjednávajte", píše DPA. Scholz na to odpovedal: "Vyjednávanie je v poriadku. Otázkou je: kto vyjednáva s kým, a o čom."

Scholz už predtým načrtol princípy postoja Berlína voči vojne na Ukrajine a uviedol, že je potrebné zabrániť eskalácii konfliktu, píše DPA. "Bolo a je správne, že vo všetkom, čo robíme, sme postupovali koordinovane. Že zvažujeme každý krok a že nejdeme na to sami. K tomuto princípu sme sa zaviazali od samého začiatku," pripomenul Scholz, ktorý zároveň uviedol, že hranice v Európe by sa nemali posúvať silou.