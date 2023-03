Pornoherečka Daisy Lee podstúpila rituál so šamanom: Na ten zážitok nikdy nezabudne! Opísala, čo sa s ňou dialo

„S radosťou vám chcem oznámiť, že mám úspešne za sebou päť ceremónií s ayahuascou. Utápala som sa mesiace v hrozných depresiách a každý deň, hneď ako som otvorila oči, bola som okamžite v strese, smutná a unavená. Hovorila som si, kedy naposledy som sa prebudila a bola šťastná?,“ napísala vo svojom príspevku na Instagrame. Opisuje v ňom dôvody, ktoré ju viedli k ceste do Ekvádoru s cieľom podstúpiť tam "očistné rituály" so šamanom.

Na YouTube tiež zverejnila video, v ktorom opisuje svoje pocity po tom, ako užila halucinogénny a psychotropný prípravok ayuhasca. Ten sa pripravuje z juhoamerickej liany Banisteriopsis caapi.

Galéria fotiek (4) Daisy Lee podstúpila v Ekvádore rituály so šamanom.

Zdroj: Instagram/daisylee_official97

„Prvá ceremónia je asi vždy najhoršia, pretože sa pri nej najviac očistíte. V altánku nás v kruhu sedelo dvanásť ľudí, každý na matraci s vedrom. Chodili sme po jednom k šamanovi, ktorý nám dal väčšieho panáka ayhuhascy, ktorú sme si predtým spoločne uvarili a do pol hodiny po vypití to začalo pôsobiť. Chutí to zemito, naozaj nič dobré, ale to k tomu patrí,“ hovorí Daisy Lee. Potom sa vraj zhaslo a šaman začal spievať a každého zvlášť "očistil".

„Prvú ceremóniu som vôbec nezvládla, pretože som zaspala. Keď ma šaman zobudil, bolo mi fakt zle, všetko sa mi motalo, všade nejaké čiary, obrazce a zvuk bzučania... Vracala som, utekala som z altánku, ale spadla som a úplne sa rozsekala. Vzali ma hneď späť, zaspala som na lehátku. Druhý deň mi bolo ale naozaj nádherne.“ vysvetľuje pornoherečka. Ďalšie štyri rituály boli len s polovičnou dávkou nápoja a prebehli bez problémov.

„Keď som išla po poslednom rituále spať, tak som sa usmievala a cítila sa ako znovuzrodená. Vyrovnaná, vnútorne neskutočne pokojná a naplnená láskou. Ten pocit mám aj teraz a stále trvá. Ak zmizne, tak si spomeniem na všetko, čo som v Ekvádore prežila a určite sa tam budem vracať častejšie. Získala som späť pozitívne myslenie aj radosť do života. Našla som sa v prírode. Príroda je naozaj zázrak a ayahuasca je zázrak prírody. Nie je to žiadna droga, beriem to ako medicínu, vyliečilo ma to a mám teraz veľkú chuť na sebe pracovať,“ dodáva pornoherečka Daisy Lee, ktorej vlastné meno je Karolína Urbanová.

Ako píše portál iDNES.cz, ayahuasca je posvätný nápoj juhoamerických indiánskych kmeňov. Navodzuje tranz, mení vnímanie času, priestoru, oslabuje úsudok a spôsobuje halucinácie, pri ktorých človek opúšťa telo.

Portál cituje aj dávnejšie vyjadrenie odborníka z protidrogového centra Drop-in Ivana Doudy: „Ayuhasca je nebezpečná v tom, že reakcie na tento halucinogén sú individuálne. Problémom je dávkovanie a nepredvídateľnosť správania aj reakcií. Človek môže mať úzkosti, stráca pozornosť aj úsudok.“