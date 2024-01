Česká hviezdička SKONČILA s pornom: Nový život na Ekvádore a... Nabalila si staršieho!

Daisy Lee podstúpila v Ekvádore rituály so šamanom. (Zdroj: Instagram/daisylee_official97)

Karolína Urbanová nemala ľahký život. Zlý vzťah s matkou ju priviedol k drogám a natáčaniu filmov pre dospelých. Potrebovala sa totiž o seba postarať, a tak sa vydala do pornopriemyslu. Na prvý kasting išla už ako 18-ročná a odvtedy točila neustále. Až do momentu, keď sa rozhodla zmeniť svoj život úplne od základov.

V marci minulého roka sa prvýkrát rozhodla vycestovať do Ekvádoru. Tam podstúpila rituál zvaný Ayahuasca. Ayahuasca je posvätný nápoj, ktorý navodzuje tranz, mení vnímanie času a priestoru, oslabuje úsudok a spôsobuje halucinácie.

Nikto neveril, že Daisy môže opustiť svoj starý životný štýl a prejsť "prerodom". Jej sa to však podarilo a v decembri opustila Českú republiku a odsťahovala sa aj so svojím psom do spomínaného Ekvádoru. Aktuálne žiari šťastím a vo svojom živote má aj ďalšiu novinku. Je šťastne zamilovaná!

Novým priateľom sa pochválila na sieti Instagram. Z fotografie je zrejmé, že si nabalila strašieho chlapa. A ako sama dala na známosť, záhadný muž je Argentínčan. Spoznala sa s ním úplnou náhodou.

„Keď som si išla požičať kajak k nemu do jeho kajak klubu. Vymenili sme si čísla, že spolu niekedy môžeme na kajak. Hneď sa dva dni sme išli a už to bolo. Prežívam tie najkrajšie chvíle a mám poprvýkrát v živote pravého muža. Verím, že je ten pravý. Cítim to tak na 100%," vyjadril sa. Z jej slov je cítiť, že ide o naozaj čerstvú známosť.

O svojej minulosti mu vraj porozprávala a je so všetkým úplne v pohode. „Všetko vie a je s tým ok. Zaujíma ho prítomnosť a vidí ako veľmi som sa zmenila. On ma poznal už pár mesiacov dozadu. Z dôb, kedy som jazdievala do Ekvádoru a ja som o ňom ešte nemala ani tušenie. Sledoval ma na Instagrame a potom som jedného dňa prišla k nemu pre ten kajak," zverila sa. V budúcnosti už plánuje aj dieťa, a preto prestala fajčiť. Súkromie si chce však aj naďalej strážiť.