Českej PORNOhviezde PRASKLI silikóny: Riskantná operácia... FOTO Boli úplne zdevastované!

Daisy Lee si dala vybrať silikóny (Zdroj: Instagram K.U)

Daisy Lee podstúpila vybratie silikónových implantátov v strede džungle v Ekvádore. Operáciu ju stála nehorázne peniaze a keďže to bolo také vážne, musela ísť okamžite pod nôž. Po vydarenom zákroku sa ozvala svojim fanúšikom na Instagrame. „Už som po operácii. Musela som ísť už teraz,“ začala v úvode.

„Bol to risk, ale nebola iná možnosť, pretože som mohla chytiť veľkú infekciu. Keď mi ukázali fotku, čo mi vybrali z tých pŕs, to vám ani nemôžem pridať ako to bolo nechutné... Mala som šok. Tú operáciu sme naplánovali na ten deň, čo som sa dozvedela, že mám prasknuté silikóny. Ja som sama povedala, že môžem buď teraz alebo až za 13-14 dní, čo hovorili, že je to už fakt neskoro, že to už môže byť pre mňa nebezpečné, že to musíme vybrať hneď,“ pokračovala.

„Takže som to musela naplánovať na nedeľu, keď mali jediný voľný deň a doktor z mesta Quito prišiel do džungle do tejto kliniky a operoval ma,“ priznala. Je v poriadku, hneď v ten deň opustila nemocnicu. „Som v kľude, ani ma nič nebolí,“ dodala. Mala kvalitné implantáty, ale jej telo ich po šamanských rituáloch odmietalo a výsledkom toho bolo ich prasknutie.

