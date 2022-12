Európa rieši, aké má byť vianočné osvetlenie miest: Argument Nemecka vás posadí na zadok!

video V Bratislave sú vianočné trhy v plnom prúde, svetelná výzdoba nechýba

Od Paríža po Londýn predstavitelia miest obmedzujú počet hodín, keď svieti vianočná výzdoba. Mnohí prešli na energeticky úspornejšie LED svetlá. Informuje o tom AP. Londýnska Oxford Street dúfa, že zníži spotrebu energie o dve tretiny tým, že obmedzí osvetlenie na čas od 15.00 h do 23.00 h a vďaka montáži LED žiaroviek. "Z ekologického hľadiska je to jediné skutočné riešenie," povedala obyvateľka Paríža Marie Breguetová pri prechádzke po Champs-Élysées, ktorá je osvetlená len do 23.45 h namiesto do 2.00 h ako počas minulých Vianoc.

Vianočná výzdoba svieti aj na budapeštianskej Andrássyho triede, často označovanej za maďarskú Champs-Élysées. Úradníci však rozhodli, že na rozdiel od minulých rokov nenainštalujú zhruba 2 kilometre bielych žiaroviek na mestské dominanty vrátane mostov cez Dunaj. "Úspora na dekoratívnom osvetlení je o tom, že žijeme v časoch, keď potrebujeme každú kvapku energie," povedal zástupca primátora Budapešti Ambrus Kiss. Nemyslí si, že šetrenie na osvetlení odradí turistov od návštevy vianočných trhov, ktoré každoročne prilákajú státisíce návštevníkov.

V talianskom horskom mestečku Borno v Lombardii cyklisti na stacionárnych bicykloch dodajú energiu mestskému vianočnému stromčeku tým, že budú nabíjať batérie kinetickou energiou. Naskočiť môže ktokoľvek a čím rýchlejšie šliape, tým jasnejšie sú svetlá.

Inde v meste nebude žiadne sviatočné osvetlenie. V Taliansku mnohé mestá tradične rozsvecujú vianočné stromčeky na námestiach 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia. Majú tak ešte čas vymyslieť, ako spojiť sviatočnú náladu so šetrením energie. "Bez svetiel sa zaobídeme. Sú tu vianočné stánky a výklady sú vyzdobené a osvetlené," povedal Giancarlo Peschiera, majiteľ obchodu s kožuchmi v centre Verony.

Španielske prístavné mesto Vigo na severozápade krajiny však ani energetická kríza neodradí od jeho tradície usporiadania najextravagantnejšieho vianočného osvetlenia v krajine. Vo Vigu zapli "svetelnú šou" už 19. novembra a stala sa ihneď významnou turistickou atrakciou. Napriek tomu, že centrálna vláda nalieha na mestá, aby stlmili osvetlenie, tohtoročná inštalácia vo Vigu pozostáva z 11 miliónov LED svetiel na viac ako 400 uliciach. To je oveľa viac ako v ktoromkoľvek inom španielskom meste.

Malým príspevkom k úspore energie je, že svetlá budú zapnuté o hodinu menej každý deň. Svetlá sú domácim projektom starostu Abela Caballera. "Ak by sme neslávili Vianoce, vyhral by (ruský prezident Vladimir) Putin," vyhlásil. Caballero tvrdí, že ekonomická návratnosť je životne dôležitá pre obchod aj pre podniky vo Vigu. Hotely v meste a okolí boli v deň spustenia osvetlenia úplne plné a očakáva sa, že každý týždeň budú obsadené takmer na 100 %.

Organizátori nemeckých vianočných trhov stavili na silný argument. Tvrdia, že rodina počas návštevy trhu spotrebuje menej energie, ako keď sedí doma. Podľa nich štvorčlenná rodina, ktorá by strávila hodinu varením večere na elektrickom sporáku, streamovaním filmu, hraním na videokonzole a osvetlením detských izieb, by spotrebovala 0,711 kilowatthodiny elektriny na osobu viac v porovnaní s 0,1 až 0,2 kilowatthodiny na osobu pri prechádzke na vianočnom trhu. "Ak ľudia ostanú doma, nesedia potme v kúte," povedal výkonný riaditeľ Nemeckej asociácie zabávačov Frank Hakelberg.