Rusi sa búria proti obmedzeniam: Desiatky občanov žalujú štát pre blokovanie WhatsAppu a Telegramu

MOSKVA - Skupina 42 ruských občanov podala v utorok na Taganskom súde v Moskve hromadnú žalobu na Ruský úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor) a ministerstvo digitálneho rozvoja, komunikácií a masmédií so žiadosťou o zrušenie blokovania hovorov v platformách WhatsApp a Telegram. Informuje o tom agentúra DPA odvolávajúcej sa na ruský spravodajský portál RBK.
Žalobcovia tvrdia, že obmedzenie hovorov je nezákonné a neopodstatnené a porušuje ústavné práva občanov – vrátane práva na slobodný príjem a prenos informácií a práva na súkromnú komunikáciu. V žalobe sa odvolávajú aj na údaje Centrálnej banky Ruskej federácie, podľa ktorých sa podvody páchajú najmä prostredníctvom mobilných telefónov a SMS správ a nie týchto aplikácií. Podľa žalobcov existujú alternatívne prostriedky ochrany pred podvodmi, ktoré si nevyžadujú obmedzenie práv občanov.
Roskomnadzor ani ministerstvo zatiaľ žalobu nekomentovali. Roskomnadzor blokuje hovory cez WhatsApp a Telegram od augusta 2025. Úrad tvrdí, že tieto platformy sa využívajú na plánovanie teroristických útokov a nábor teroristov, ako aj podvody a iné zločiny proti občanom Ruska. Používatelia z Ruska sa v pondelok opäť sťažovali na masívne narušenie fungovania aplikácie WhatsApp. Na mnohých miestach ani odosielanie jednoduchých správ nie je možné bez použitia virtuálnej privátnej siete (VPN).
Roskomnadzor v reakcii uviedol, že pokračuje v dôslednom zavádzaní reštriktívnych opatrení a je pripravený aplikáciu úplne zablokovať, ak jej prevádzkovateľ nebude rešpektovať ruskú legislatívu. Hovorca spoločnosti WhatsApp vo vyhlásení zverejnenom v utorok podľa agentúry Reuters uviedol, že ruské úrady sa obmedzením prístupu k službe snažia pripraviť viac ako 100 miliónov Rusov o právo na súkromnú, šifrovanú komunikáciu medzi koncovými bodmi. WhatsApp je podľa neho odhodlaný bojovať za svojich používateľov, pretože „nútenie ľudí používať menej bezpečné a vládou nariadené aplikácie môže viesť len k zhoršeniu bezpečnosti ruských občanov“.