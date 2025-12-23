Mierové rokovania o Ukrajine: DESIVÉ odhalenie vyslanca USA Witkoffa, TOTO vypovedá o postoji Kremľa!

FLORIDA – Počas uplynulého víkendu sa na americkej Floride stretli s americkými vyslancami vysokí zástupcovia Ukrajiny a Ruskej federácie. Hlavným bodom boli mierové rokovania na Ukrajine. Zazneli povzbudivé slová, pričom veľa bolo vypovedaného po samotných stretnutiach na sociálnych sieťach. Je možné, že nasledujúce kolo rokovaní bude prebiehať bez zástupcu Ukrajiny?
Prítomnosť Ukrajiny aj Ruska na spoločnom stretnutí na Floride dávalo možnosť veľkého posunu v rámci mierových rokovaní ma Ukrajine. Americkým vyslancom Stevovi Witkoffovi ani Jaredovi Kushnerovi sa napriek tomu nepodarilo dostať obe strany k stavu, ktorý by zaručoval podpis akejkoľvek dohody. Na druhej strane ale vyhlásil, že rokovania boli "produktívne" a "konštruktívne".
Ukrajina je odhodlaná dosiahnuť spravodlivý mier
Rozhovory medzi USA a Ukrajinou, ktorú na stretnutí zastupoval predseda Bezpečnostnej rady Ukrajiny Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny generálporučík Andriy Hnatovm, sa týkali najmä štyroch hlavných dokumentov:
• hlbší rozvoj 20-bodového mierového plánu
• multilaterálne bezpečnostné záruky
• bezpečnostné záruk pre Ukrajinu od USA
• ďalší rozvoj pre ekonomiku a prosperitu
"Počas uplynulých troch dní na Floride uskutočnila ukrajinská delegácia sériu produktívnych a konštruktívnych stretnutí s americkými a európskymi partnermi…Ukrajina je naďalej plne odhodlaná dosiahnuť spravodlivý a udržateľný mier," napísal Witkoff s tým, že spoločnou prioritou je zastaviť zabíjanie, zabezpečiť garantovanú bezpečnosť a vytvoriť podmienky pre obnovu a dlhodobú prosperitu Ukrajiny.
Okrem toho zdôraznil, že mier musí byť nielen ukončením nepriateľských akcií, ale aj dôstojným základom pre stabilnú budúcnosť.
Rokovania s Ruskom
Pri Rusku Witkoff spomenul, že rozhovory so zástupcom Kremľa Kirillom Dmitrojevom sa niesli v atmosfére pokusu o presadenie mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Rusko je naďalej plne odhodlané dosiahnuť mier na Ukrajine," spomenul, pričom evidentne vynechal slová ako "spravodlivý" a "udržateľný".
Líder ruskej delegácie Dmitrijev po stretnutí uverejnil na sociálne siete príspevok, kde pózuje v slnečných okuliaroch a v bielom tričku s ruským štátnym znakom. Pod ním je odkaz tvorený štyrmi slovami: "Next time in Moscow (Nabudúce v Moskve)."
Keďže na Floride nedošlo k osobnému stretnutiu zástupcov Ukrajiny a Ruska, je možné, že do Moskvy nebude Ukrajina vôbec pozvaná.