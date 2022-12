Premiér upozornil na potrebu spolupráce Európy v boji s energetickou krízou

"Všetky krajiny západného Balkánu sú vystavené celej energetickej kríze tak ako my," povedal Heger počas samitu v albánskej Tirane. Účastníci sa podľa jeho slov venovali aj tomu, ako pomôcť z "európskej pôdy" výraznými investíciami do diverzifikácie energetických zdrojov na západnom Balkáne. Členské krajiny EÚ na to podľa jeho slov vyčleňujú viac ako miliardu eur. "Verím, že aj toto uvedomenie a práve takéto diskusie jasne ukážu, že potrebujeme ako kontinent, ako Európa, držať spolu a budovať nezávislosť od ruských zdrojov," dodal.

Rusko stupňuje svoju agresiu voči Ukrajine

Lídri po utorkových rokovaniach v Tirane v spoločnej deklarácii okrem iného uviedli, že spoločný postoj krajín západného Balkánu s EÚ je jasným znamením ich strategickej orientácie najmä v období, keď Rusko stupňuje svoju agresiu voči Ukrajine. Rusko podľa vyjadrení lídrov nesie zodpovednosť za súčasnú energetickú a hospodársku krízu. EÚ bude krajiny západného Balkánu aj naďalej podporovať v boji proti negatívnym vplyvom na ich hospodárstva a spoločnosti.