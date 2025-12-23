Ľadová sprcha a ŠOK pre Kežmarčanov: Krutý vianočný darček a nárast cien za teplo o 130 percent!

KEŽMAROK - Kým pre mnohých ľudí je advent obdobím pokoja, rodinnej pohody a príprav na najkrajšie sviatky roka, obyvatelia Kežmarku prežívajú predvianočné dni v napätí. Do poštových schránok im totiž krátko pred Vianocami prišli nové predpisy zálohových platieb za teplo, ktoré mnohých doslova šokovali.
Niektorým domácnostiam sa mesačné preddavky zvýšili až o alarmujúcich 130 percent a nové sumy majú zaplatiť už do štvrtka 25. decembra 2025.
Na problém upozornila TV JOJ, podľa ktorej ľudia namiesto vianočných pozdravov našli v obálkach nepríjemné oznámenia o dramatickom navýšení platieb. Pre mnohé rodiny ide o citeľný zásah do rozpočtu, ktorý môžu pocítiť práve počas sviatkov. Obyvatelia hovoria o strese, neistote a obavách, ako zvládnuť zvýšené náklady v období, keď výdavky prirodzene rastú.
Čo stojí za prudkým zdražovaním? Zrejme ukončenie dotácií
Dodávateľ tepla v Kežmarku, spoločnosť Spravbytherm, vysvetľuje zvýšenie cien najmä ukončením štátnych dotácií a vysokými zazmluvnenými cenami plynu. Podľa jej stanoviska mesto Kežmarok pritom ceny tepla nezvyšovalo takmer 19 rokov, čo sa malo prejaviť práve teraz. Časť nárastu nákladov majú podľa vyjadrení kompetentných nahradiť takzvané energošeky.
Konateľ spoločnosti Spravbytherm Marián Bešenej uviedol, že výška energošeku by mala v roku 2026 plne kompenzovať zvýšené ceny. Takéto uistenia však u obyvateľov mesta vyvolávajú skôr pochybnosti než pokoj. "V tejto dobe si nemôžeme byť istí ničím," povedala televízii jedna z obyvateliek, ktorá sa obáva, že pomoc sa nemusí dostať ku každému, kto ju bude potrebovať.
Skromnejšie sviatky namiesto štedrých Vianoc
Fakt, že nové, výrazne vyššie platby musia ľudia uhradiť ešte pred Vianocami, považujú mnohí za mimoriadne necitlivý. Pre viaceré domácnosti to znamená obmedzenie sviatočných výdavkov a výrazne skromnejšie Vianoce. Namiesto radosti a oddychu tak v mnohých kežmarských domácnostiach vládne stres, obavy a otázky, ako zvládnuť ďalšie mesiace.