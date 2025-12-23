Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

Ľadová sprcha a ŠOK pre Kežmarčanov: Krutý vianočný darček a nárast cien za teplo o 130 percent!

Kežmarčania budú mať zrejme hlbšie do vrecka. Zobraziť galériu (3)
Kežmarčania budú mať zrejme hlbšie do vrecka. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

KEŽMAROK - Kým pre mnohých ľudí je advent obdobím pokoja, rodinnej pohody a príprav na najkrajšie sviatky roka, obyvatelia Kežmarku prežívajú predvianočné dni v napätí. Do poštových schránok im totiž krátko pred Vianocami prišli nové predpisy zálohových platieb za teplo, ktoré mnohých doslova šokovali.

Niektorým domácnostiam sa mesačné preddavky zvýšili až o alarmujúcich 130 percent a nové sumy majú zaplatiť už do štvrtka 25. decembra 2025. 

Na problém upozornila TV JOJ, podľa ktorej ľudia namiesto vianočných pozdravov našli v obálkach nepríjemné oznámenia o dramatickom navýšení platieb. Pre mnohé rodiny ide o citeľný zásah do rozpočtu, ktorý môžu pocítiť práve počas sviatkov. Obyvatelia hovoria o strese, neistote a obavách, ako zvládnuť zvýšené náklady v období, keď výdavky prirodzene rastú.

Čo stojí za prudkým zdražovaním? Zrejme ukončenie dotácií

Dodávateľ tepla v Kežmarku, spoločnosť Spravbytherm, vysvetľuje zvýšenie cien najmä ukončením štátnych dotácií a vysokými zazmluvnenými cenami plynu. Podľa jej stanoviska mesto Kežmarok pritom ceny tepla nezvyšovalo takmer 19 rokov, čo sa malo prejaviť práve teraz. Časť nárastu nákladov majú podľa vyjadrení kompetentných nahradiť takzvané energošeky.

Ľadová sprcha a ŠOK
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Konateľ spoločnosti Spravbytherm Marián Bešenej uviedol, že výška energošeku by mala v roku 2026 plne kompenzovať zvýšené ceny. Takéto uistenia však u obyvateľov mesta vyvolávajú skôr pochybnosti než pokoj. "V tejto dobe si nemôžeme byť istí ničím," povedala televízii jedna z obyvateliek, ktorá sa obáva, že pomoc sa nemusí dostať ku každému, kto ju bude potrebovať.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto  (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Skromnejšie sviatky namiesto štedrých Vianoc

Fakt, že nové, výrazne vyššie platby musia ľudia uhradiť ešte pred Vianocami, považujú mnohí za mimoriadne necitlivý. Pre viaceré domácnosti to znamená obmedzenie sviatočných výdavkov a výrazne skromnejšie Vianoce. Namiesto radosti a oddychu tak v mnohých kežmarských domácnostiach vládne stres, obavy a otázky, ako zvládnuť ďalšie mesiace.

Viac o téme: TeploSplátkyObyvateliaPrekvapenieNavýšenieKežmarok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zlodej si z apartmánov
Zlodej si z apartmánov vo Veľkej Lomnici vzal tepelné čerpadlá
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnej 57-ročnej Zdenke Klubertovej
Domáce
Cez internetovú zoznamku vydierali!
Cez internetovú zoznamku vydierali! VIDEO Polícia obvinila dvoch mužov z Rakús
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Žena v pražskom metre sa pokúsila spáchať samovraždu, no duchaprítomný muž ju zachránil
Žena v pražskom metre sa pokúsila spáchať samovraždu, no duchaprítomný muž ju zachránil
Správy
Šokovaný opitý vodič, ktorý havaroval a pokúsil sa ujsť: To fakt? Na Vianoce nebude doma?
Šokovaný opitý vodič, ktorý havaroval a pokúsil sa ujsť: To fakt? Na Vianoce nebude doma?
Správy
Peter Pellegrini pred Vianocami podpísal novelu Trestného zákona
Peter Pellegrini pred Vianocami podpísal novelu Trestného zákona
Správy

Domáce správy

FOTO Pozor na silný vietor!
Pozor na silný vietor! Meteorologovia vydali výstrahy: V troch krajoch môže dosiahnuť rýchlosť až 75 km/h
Domáce
FOTO Ľadová sprcha a ŠOK
Ľadová sprcha a ŠOK pre Kežmarčanov: Krutý vianočný darček a nárast cien za teplo o 130 percent!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE nešťastie na východe
MIMORIADNE nešťastie na východe Slovenska: FOTO V sutinách budovy našli po páde strechy tri mŕtve telá
Domáce
POZOR na Donovaloch a Šturci: Padajúce kamene ohrozujú vodičov, SSC vydala výstrahu
POZOR na Donovaloch a Šturci: Padajúce kamene ohrozujú vodičov, SSC vydala výstrahu
Námestovo

Zahraničné

Jazda taxíkom sa zmenila
Jazda taxíkom sa zmenila na HOROR: Pokus o znásilnenie! S vodičom bojovala takmer hodinu, taxislužba reaguje
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská armáda
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská armáda sa stiahla zo Siverska: Rusko má výraznú prevahu! Pokračuje v ofenzíve
Zahraničné
Donald Trump
Epsteinove spisy rozpútali rozruch: Vláda USA hovorí o klamlivých obvineniach voči Trumpovi
Zahraničné
Izraelská armáda zostane v
Izraelská armáda zostane v Pásme Gazy: Minister obrany Kac hovorí o bezpečnostných dôvodoch
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Dua Lipa a Callum
Hviezdna Dua Lipa na paparazzi záberoch: V úsporných bikinách vyzerá bohovsky!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Vera Wisterová podstúpi operáciu PŔS: Nezvyčajné, aký zákrok plánuje! Čo na to partner?
Domáci prominenti
Martin Klinčúch
Známeho herca v rozprávke Čáry-máry nespoznáte: Dlhé vlasy mu fakt seknú! Prečo sa dal ostrihať?
Domáci prominenti
Karlos Vémola
Veľká RAZIA u Karlosa Vémolu: Namiesto akútnej operácie… Zbalila ho POLÍCIA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ako spoznáte, že sa
Ako spoznáte, že sa u vás možno rozvíja ateroskleróza? POZOR na tieto varovné signály
vysetrenie.sk
Ken Hay, Henry Rice,
NAJSTARŠÍ boyband sveta? TÍTO veteráni majú spolu 505 rokov! Keď začali spievať, VŠETCI stíchli
Zaujímavosti
Vianočný stromček môže vydržať
Odborníčka prezradila 10 TAJNÝCH krokov, ako udržať vianočný stromček svieži až do Silvestra!
Zaujímavosti
Žena 25 rokov zbierala
Žena 25 rokov zbierala vianočné ozdoby: To, čo z nich vytvorila, vás ohromí
dromedar.sk

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!

Varenie a recepty

Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov

Šport

Ešte cez víkend pretekal: Svet športu šokovala náhla smrť mladej biatlonovej hviezdy
Ešte cez víkend pretekal: Svet športu šokovala náhla smrť mladej biatlonovej hviezdy
Biatlon
Prahne po ňom Liverpool aj Manchester United, tréner oňho nechce prísť: Nikdy neviete, čo sa stane
Prahne po ňom Liverpool aj Manchester United, tréner oňho nechce prísť: Nikdy neviete, čo sa stane
Premier League
Športová kariéra ide bokom: Tenisová hviezda si necháva zmraziť vajíčka
Športová kariéra ide bokom: Tenisová hviezda si necháva zmraziť vajíčka
WTA
Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Slováci v zahraničí

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Práca a voľný čas
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie

Technológie

Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Veda a výskum
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Armádne technológie
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
História
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry

Bývanie

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Partnerské vzťahy
Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľadová sprcha a ŠOK
Domáce
Ľadová sprcha a ŠOK pre Kežmarčanov: Krutý vianočný darček a nárast cien za teplo o 130 percent!
MIMORIADNE nešťastie na východe
Domáce
MIMORIADNE nešťastie na východe Slovenska: FOTO V sutinách budovy našli po páde strechy tri mŕtve telá
Zemetrasenie v paláci po
Domáce
Zemetrasenie v paláci po podpise novely Trestného zákona: Pellegriniho poradca oznámil KONIEC!
Jazda taxíkom sa zmenila
Zahraničné
Jazda taxíkom sa zmenila na HOROR: Pokus o znásilnenie! S vodičom bojovala takmer hodinu, taxislužba reaguje

Ďalšie zo Zoznamu