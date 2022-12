V parlamente zrušili saunu! Poslanci chodili do nej relaxovať roky: Toto je dôvod jej konca

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Pixabay

BRATISLAVA – Parlament, to nie je len rokovacia sála, miestnosti, kde zasadajú výbory či dobre známe foajé. Možno ste to doteraz netušili ani vy, no poslanci mali ešte donedávna k dispozícii aj saunu. S tou sa však museli pred pár dňami rozlúčiť – dôvodom je šetrenie.