KOMICKÝ zločin pred Vianocami: V obchode KRADLI zlodeji prezlečení za SANTU, ich motív doslova ŠOKUJE!

MONTREAL - Atmosféru blížiacich sa Vianoc precítili zrejme aj kriminálnici. V jednom z obchodov v kanadskom Montreale kradli prezlečení za Santov Clausov. Nechýbali im dokonca čiapky či biele brady. Okrem toho mali so sebou aj typických Santových pomocníkov. Škriatkovia brali z regálov, čo videli. Ako sa neskôr vyjadrili, bolo to pre správnu vec.
V jednom z montrealských nákupných centier vyčíňali pred Vianocami Santovia. Zlodeji v kostýmoch Santa Clausa prišli do potravín a brali z regálov pomaly všetko, čo videli. Ako uvádza CBC, Santom pomáhali aj škriatkovia. Túto bizarnosť sa podarilo zachytiť na bezpečnostných kamerách.
Montrealská polícia uviedla, že k tomuto činu došlo v pondelok dňa 22. decembra o zhruba 21:15 miestneho času, pričom cieľom zločineckej skupiny sa stali potraviny Metro.
Veľké priznanie
Polícia následne nemusela po vinníkoch vôbec pátrať. Tí sa po krádeži ku všetkému priznali cez sociálne siete. Svoju kampaň nazvali "Robins of the Alleys". Celková suma za ukradnuté potraviny presahovala 3 000 dolárov. Údajne boli všetky prerozdelené medzi chudobné rodiny v jednej z montrealských štvrtí.
"Bola to skvelá potravinová kampaň. Supermarkety len využívajú infláciu ako výhovorku pri zvyšovaní cien. Ale my vieme, že majú rekordné zisky. Hŕstka korporácií drží ceny základných potravín ako rukojemníkov. Naďalej vykorisťujú obyvateľstvo. A robia to preto, lebo môžu," uvádza skupina na sociálnej sieti Instagram.
Sieť potravín Metro však nemá pre toto konanie pochopenie a Santom so škriatkami odkázala nasledovné: "Každá krádež, bez ohľadu na motív, sa považuje za trestný čin."