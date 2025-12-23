Znepokojivé správy z Turecka: Lietadlo s líbyjským generálom stratilo spojenie počas letu

ANKARA - Tureckí letoví dispečeri v utorok stratili kontakt so súkromným lietadlom, na ktorého palube sa nachádza náčelník líbyjského generálneho štábu a ďalšie štyri osoby. Lietadlo smerovalo z Turecka do hlavného mesta Líbye. Správy televíznej stanice NTV o strate kontaktu s týmto lietadlom potvrdil aj turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. Informujú o tom agentúry AP, AFP a Reuters.
„Kontakt sa prerušil o 20.52 h miestneho času (18.52 SEČ) so súkromným lietadlom typu Falcon 50 s registráciou 9H-DFJ, ktoré odletelo z letiska Esenboga v Ankare smerom do Tripolisu o 20.10 h miestneho času (18.10 SEČ),“ uviedol minister vnútra na sieti X. Na palube bolo podľa neho päť pasažierov vrátane generála Muhammada Alího Ahmada al-Haddada.
Yerlikaya objasnil, že lietadlo pred stratou kontaktu vydalo signál núdzového pristátia pri okrese Haymana južne od Ankary. Reuters konštatuje, že hoci predstavitelia nepotvrdili, že došlo k nehode lietadla, turecké médiá zverejnili zábery toho, čo sa javilo ako výbuch nad Haymanou.
Líbyjský generál bol v Turecku na stretnutiach s tamojšími predstaviteľmi. Letisko v hlavnom meste uzavreli a niekoľko letov presmerovali, informovala NTV. Líbya sa k situácii bezprostredne nevyjadrila.