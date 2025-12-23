Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

Znepokojivé správy z Turecka: Lietadlo s líbyjským generálom stratilo spojenie počas letu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ANKARA - Tureckí letoví dispečeri v utorok stratili kontakt so súkromným lietadlom, na ktorého palube sa nachádza náčelník líbyjského generálneho štábu a ďalšie štyri osoby. Lietadlo smerovalo z Turecka do hlavného mesta Líbye. Správy televíznej stanice NTV o strate kontaktu s týmto lietadlom potvrdil aj turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. Informujú o tom agentúry AP, AFP a Reuters.

„Kontakt sa prerušil o 20.52 h miestneho času (18.52 SEČ) so súkromným lietadlom typu Falcon 50 s registráciou 9H-DFJ, ktoré odletelo z letiska Esenboga v Ankare smerom do Tripolisu o 20.10 h miestneho času (18.10 SEČ),“ uviedol minister vnútra na sieti X. Na palube bolo podľa neho päť pasažierov vrátane generála Muhammada Alího Ahmada al-Haddada.

Yerlikaya objasnil, že lietadlo pred stratou kontaktu vydalo signál núdzového pristátia pri okrese Haymana južne od Ankary. Reuters konštatuje, že hoci predstavitelia nepotvrdili, že došlo k nehode lietadla, turecké médiá zverejnili zábery toho, čo sa javilo ako výbuch nad Haymanou.

Líbyjský generál bol v Turecku na stretnutiach s tamojšími predstaviteľmi. Letisko v hlavnom meste uzavreli a niekoľko letov presmerovali, informovala NTV. Líbya sa k situácii bezprostredne nevyjadrila.

Viac o téme: KontaktGenerálLíbyaTureckoFalcon 50
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Close-up of a secret
Turecká tajná služba zadržala islamistu: Plánoval útoky na civilistov
Zahraničné
Na severozápade Turecka sa
Na severozápade Turecka sa zrútil dron: Podľa médií ide zrejme o ruský Orlan-10
Zahraničné
Na snímke zástupcovia tureckej
Poľsko posilňuje spoluprácu s Tureckom: Podpísalo zmluvy o protidronovej obrane za miliardy zlotých
Zahraničné
Rusko zaútočilo v Čiernom
Ukrajina obviňuje Rusko: Dron mal zasiahnuť tureckú loď v Čiernom mori
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zdobenie stromčeka v kroji
Zdobenie stromčeka v kroji
Správy
Pád strechy v areáli jednej z firiem vo Veľkých Kapušanoch
Pád strechy v areáli jednej z firiem vo Veľkých Kapušanoch
Správy
Kia Sorento s naftovým motorom a bohatou výbavou
Kia Sorento s naftovým motorom a bohatou výbavou
Auto-Moto

Domáce správy

dopravná nehoda osobného auta
Tragédia pri Bardejovských kúpeľoch! 65-ročný vodič po náraze do stromu zomrel: Cesta je obmedzená
Domáce
FOTO Pozor na silný vietor!
Pozor na silný vietor! Meteorologovia vydali výstrahy: V troch krajoch môže dosiahnuť rýchlosť až 75 km/h
Domáce
FOTO Ľadová sprcha a ŠOK
Ľadová sprcha a ŠOK pre Kežmarčanov: Krutý vianočný darček a nárast cien za teplo o 130 percent!
Domáce
Ťažká nehoda pri Lazoch pod Makytou: Auto zostalo visieť nad roklinou, zasahovali aj českí hasiči
Ťažká nehoda pri Lazoch pod Makytou: Auto zostalo visieť nad roklinou, zasahovali aj českí hasiči
Púchov

Zahraničné

FOTO Špeciálny vyslanec Bieleho domu
Mierové rokovania o Ukrajine: DESIVÉ odhalenie vyslanca USA Witkoffa, TOTO vypovedá o postoji Kremľa!
Zahraničné
Rusi sa búria proti
Rusi sa búria proti obmedzeniam: Desiatky občanov žalujú štát pre blokovanie WhatsAppu a Telegramu
Zahraničné
Znepokojivé správy z Turecka:
Znepokojivé správy z Turecka: Lietadlo s líbyjským generálom stratilo spojenie počas letu
Zahraničné
Dievča chcelo v pražskom
DESIVÉ ZÁBERY Dievča si v metre SADLO na koľajnice, jej pokus o SAMOVRAŽDU nevyšiel! TOTO zachytila kamera
Zahraničné

Prominenti

Mária Čírová
Čírová v SLZÁCH: Takto si Vianoce nepredstavovala!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Dua Lipa a Callum
Hviezdna Dua Lipa na paparazzi záberoch: V úsporných bikinách vyzerá bohovsky!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Vera Wisterová podstúpi operáciu PŔS: Nezvyčajné, aký zákrok plánuje! Čo na to partner?
Domáci prominenti
Martin Klinčúch
Známeho herca v rozprávke Čáry-máry nespoznáte: Dlhé vlasy mu fakt seknú! Prečo sa dal ostrihať?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Robíte TO takto aj
Robíte TO takto aj vy? NAJOBĽÚBENEJŠIE polohy roku 2025 vás prekvapia! Pravda zo spální je oveľa zaujímavejšia
Zaujímavosti
Ako spoznáte, že sa
Ako spoznáte, že sa u vás možno rozvíja ateroskleróza? POZOR na tieto varovné signály
vysetrenie.sk
Ken Hay, Henry Rice,
NAJSTARŠÍ boyband sveta? TÍTO veteráni majú spolu 505 rokov! Keď začali spievať, VŠETCI stíchli
Zaujímavosti
Vianočný stromček môže vydržať
Odborníčka prezradila 10 TAJNÝCH krokov, ako udržať vianočný stromček svieži až do Silvestra!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!

Varenie a recepty

Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov

Šport

Ešte cez víkend pretekal: Svet športu šokovala náhla smrť mladej biatlonovej hviezdy
Ešte cez víkend pretekal: Svet športu šokovala náhla smrť mladej biatlonovej hviezdy
Biatlon
VIDEO Gól exhviezdy Realu a PSG nestačil: Kapitána Škriniara zarmútil český hrdina zápasu
VIDEO Gól exhviezdy Realu a PSG nestačil: Kapitána Škriniara zarmútil český hrdina zápasu
Ostatné
Juraj Slafkovský v predvianočnom derby: Online prenos zo zápasu Boston Bruins – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský v predvianočnom derby: Online prenos zo zápasu Boston Bruins – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský
FOTO Venus Williamsová v svadobných šatách: Americká legenda sa vydala za talianskeho herca
FOTO Venus Williamsová v svadobných šatách: Americká legenda sa vydala za talianskeho herca
WTA

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Práca a voľný čas
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie

Technológie

Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Veda a výskum
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Armádne technológie
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
História
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry

Bývanie

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Partnerské vzťahy
Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Špeciálny vyslanec Bieleho domu
Zahraničné
Mierové rokovania o Ukrajine: DESIVÉ odhalenie vyslanca USA Witkoffa, TOTO vypovedá o postoji Kremľa!
dopravná nehoda osobného auta
Domáce
Tragédia pri Bardejovských kúpeľoch! 65-ročný vodič po náraze do stromu zomrel: Cesta je obmedzená
Dievča chcelo v pražskom
Zahraničné
DESIVÉ ZÁBERY Dievča si v metre SADLO na koľajnice, jej pokus o SAMOVRAŽDU nevyšiel! TOTO zachytila kamera
Ľadová sprcha a ŠOK
Domáce
Ľadová sprcha a ŠOK pre Kežmarčanov: Krutý vianočný darček a nárast cien za teplo o 130 percent!

Ďalšie zo Zoznamu