Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

Zabudli ste na darček? Tieto TIPY zachránia vaše Vianoce... a vyzerajú, že ste ich plánovali týždne!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Niektoré Vianoce jednoducho nestíhame. No existujú darčeky, ktoré sa dajú vybaviť na poslednú chvíľu a pritom pôsobia premyslene, osobne a štýlovo. Toto sú tie, ktoré zachránia nielen situáciu, ale aj reputáciu pod stromčekom. Stíhate ich vybaviť za pár minút alebo je to otázka hodiny.

1. Prémiová kozmetika, čo vyzerá luxusne sama o sebe

Zabudni na bežné darčekové balenia z drogérie. Vyber kvalitnú niche kozmetiku, olejček, sérum alebo prírodnú sviečku v peknom dizajne. Keď to dáš do jednoduchej krabičky so stuhou, vyzerá to ako starostlivo premyslený dar.

2. Darčeková poukážka… ale spravená „na úroveň“

Poukážka môže byť dokonca najosobnejší darček — ak ju dobre podáš. Napíš krátky odkaz, vlož ju do kvalitnej obálky alebo pridaj voskovú pečať. Trvá to 3 minúty, no vzbudí dojem na 100 %.

Úspech bude o to väčší, ak zvolíš poukážku na niečo, po čom partner či rodina už dlho túži alebo práve potrebuje. Pre poriadneho pracanta to môže byť celotelová profesionálna masáž alebo wellness pobyt, pre mamičku na materskej voucher do salónu krásy, napríklad na kozmetiku, estetické zákroky či profesionálnu starostlivosť o jej vlasy. 

3. Kniha s venovaním alebo elegantný diár či zápisník

Kniha je vždy dobrý dar, najmä ak poznáte štýl, ktorý osoba obľubuje. Ale venovanie je to, čo z nej robí niečo, čo si obdarovaný nechá navždy. Stačí pár viet a pôsobí to mimoriadne osobne.

Minimalistický, kvalitný papier, pekná väzba - elegantný diár alebo zápisník je tiež skvelá voľba. Ideálny dar pre ľudí, ktorí milujú organizáciu. A pôsobí drahšie, než je.

4. Mini wellness balíček „na uvoľnenie po sviatkoch“

Epsomská soľ, čaj, malý olejček, maska na tvár, ruky a nohy. Pár vecí, ktoré v súčte pôsobia ako premyslený rituál.

5. Zážitok s vlastným listom

Kurz varenia, víkendový pobyt, degustácia, či let balónom… Keď pridáš pár viet o tom, prečo si vybral práve tento zážitok, darček pôsobí veľmi osobne.

6. Kvalitný šál, čiapka alebo rukavice z vlny

Nie lacné pleteniny — ale merino, kašmír, ovčia vlna či alpaka. Aj jednoduchý šál, teplé papučky či pekné rukavice môžu pôsobiť luxusne. Najmä, ak partnerka miluje teplo za každých okolností.

7. Nová technológia

Niekedy stačí len počúvať, čo tvoja polovička či rodičia potrebujú. Ak sa im často kazí telefón, sťažujú sa, že im už nevyhovuje alebo už má najlepšie roky za sebou, tak neváhaj - toto je čas pre teba zažiariť. Ak chceš niečo veľkolepé, ale zároveň praktické, smart hodinky sú taktiež istota — pôsobia moderným, osobným dojmom a oslovia každého, kto má rád prehľad o svojom dni. Ak sa tvoja milovaná osoba sťažuje na množstvo upratovania, robotický vysávač tiež nebude krok vedľa. 

Viac o téme: Vianočné darčekyVianoceDarčeky na poslednú chvíľu
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šok, ale PRÍJEMNÝ. Na
Šok, ale PRÍJEMNÝ. Na toto prekvapenie sa len tak NEZABÚDA
Dobre vedieť
FOTO Vianočný darček, ktorý neostane
Vianočný darček, ktorý neostane na poličke - Objavte vína z Vinum Nobile Winery!
Dobre vedieť
5 tipov, ako si
5 tipov, ako si vďaka technológiám užiť Vianoce s tými, ktorí sú ďaleko
Dobre vedieť
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zdobenie stromčeka v kroji
Zdobenie stromčeka v kroji
Správy
Pád strechy v areáli jednej z firiem vo Veľkých Kapušanoch
Pád strechy v areáli jednej z firiem vo Veľkých Kapušanoch
Správy
Kia Sorento s naftovým motorom a bohatou výbavou
Kia Sorento s naftovým motorom a bohatou výbavou
Auto-Moto

Domáce správy

Ilustračné foto
Zabudli ste na darček? Tieto TIPY zachránia vaše Vianoce... a vyzerajú, že ste ich plánovali týždne!
Domáce
dopravná nehoda osobného auta
Tragédia pri Bardejovských kúpeľoch! 65-ročný vodič po náraze do stromu zomrel: Cesta je obmedzená
Domáce
FOTO Pozor na silný vietor!
Pozor na silný vietor! Meteorologovia vydali výstrahy: V troch krajoch môže dosiahnuť rýchlosť až 75 km/h
Domáce
Ťažká nehoda pri Lazoch pod Makytou: Auto zostalo visieť nad roklinou, zasahovali aj českí hasiči
Ťažká nehoda pri Lazoch pod Makytou: Auto zostalo visieť nad roklinou, zasahovali aj českí hasiči
Púchov

Zahraničné

Santovia z kanadského Montrealu
KOMICKÝ zločin pred Vianocami: V obchode KRADLI zlodeji prezlečení za SANTU, ich motív doslova ŠOKUJE!
Zahraničné
FOTO Špeciálny vyslanec Bieleho domu
Mierové rokovania o Ukrajine: DESIVÉ odhalenie vyslanca USA Witkoffa, TOTO vypovedá o postoji Kremľa!
Zahraničné
Rusi sa búria proti
Rusi sa búria proti obmedzeniam: Desiatky občanov žalujú štát pre blokovanie WhatsAppu a Telegramu
Zahraničné
Znepokojivé správy z Turecka:
Znepokojivé správy z Turecka: Lietadlo s líbyjským generálom stratilo spojenie počas letu
Zahraničné

Prominenti

Ava Gardner
Kruté podmienky pre filmovú hviezdu: Dva potraty... Tehotenstvo mala zakázané!
Osobnosti
Mária Čírová
Čírová v SLZÁCH: Takto si Vianoce nepredstavovala!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Dua Lipa a Callum
Hviezdna Dua Lipa na paparazzi záberoch: V úsporných bikinách vyzerá bohovsky!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Vera Wisterová podstúpi operáciu PŔS: Nezvyčajné, aký zákrok plánuje! Čo na to partner?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Robíte TO takto aj
Robíte TO takto aj vy? NAJOBĽÚBENEJŠIE polohy roku 2025 vás prekvapia! Pravda zo spální je oveľa zaujímavejšia
Zaujímavosti
Ako spoznáte, že sa
Ako spoznáte, že sa u vás možno rozvíja ateroskleróza? POZOR na tieto varovné signály
vysetrenie.sk
Ken Hay, Henry Rice,
NAJSTARŠÍ boyband sveta? TÍTO veteráni majú spolu 505 rokov! Keď začali spievať, VŠETCI stíchli
Zaujímavosti
Vianočný stromček môže vydržať
Odborníčka prezradila 10 TAJNÝCH krokov, ako udržať vianočný stromček svieži až do Silvestra!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)

Varenie a recepty

Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov

Šport

Juraj Slafkovský v predvianočnom derby: Online prenos zo zápasu Boston Bruins – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský v predvianočnom derby: Online prenos zo zápasu Boston Bruins – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský
FOTO Venus Williamsová v svadobných šatách: Americká legenda sa vydala za talianskeho herca
FOTO Venus Williamsová v svadobných šatách: Americká legenda sa vydala za talianskeho herca
WTA
Ešte cez víkend pretekal: Svet športu šokovala náhla smrť mladej biatlonovej hviezdy
Ešte cez víkend pretekal: Svet športu šokovala náhla smrť mladej biatlonovej hviezdy
Biatlon
VIDEO Gól exhviezdy Realu a PSG nestačil: Kapitána Škriniara zarmútil český hrdina zápasu
VIDEO Gól exhviezdy Realu a PSG nestačil: Kapitána Škriniara zarmútil český hrdina zápasu
Ostatné

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Šéf vám píše večer či cez víkend? Možno robíte chybu, ktorá vás stojí energiu aj rešpekt
Práca a voľný čas
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie

Technológie

Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Veda a výskum
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Armádne technológie
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
História
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry

Bývanie

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Partnerské vzťahy
Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Zabudli ste na darček? Tieto TIPY zachránia vaše Vianoce... a vyzerajú, že ste ich plánovali týždne!
Santovia z kanadského Montrealu
Zahraničné
KOMICKÝ zločin pred Vianocami: V obchode KRADLI zlodeji prezlečení za SANTU, ich motív doslova ŠOKUJE!
Špeciálny vyslanec Bieleho domu
Zahraničné
Mierové rokovania o Ukrajine: DESIVÉ odhalenie vyslanca USA Witkoffa, TOTO vypovedá o postoji Kremľa!
dopravná nehoda osobného auta
Domáce
Tragédia pri Bardejovských kúpeľoch! 65-ročný vodič po náraze do stromu zomrel: Cesta je obmedzená

Ďalšie zo Zoznamu