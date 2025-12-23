Tragédia pri Bardejovských kúpeľoch! 65-ročný vodič po náraze do stromu zomrel: Cesta je obmedzená

dopravná nehoda osobného auta pri odbočke na Bardejovskej kúpele (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
BARDEJOV - Život 65-ročného vodiča si vyžiadala dopravná nehoda osobného auta, ku ktorej došlo v utorok krátko po 19.00 h pri odbočke na Bardejovskej kúpele. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, vodič narazil do stromu a aj napriek snahe záchranárov svojím zraneniam podľahol. Polícia nehodu dokumentuje, na mieste sú záchranné zložky. Cesta v tomto úseku je obmedzená v jednom jazdnom pruhu v smere do kúpeľov. Presná príčina a okolnosti nehody budú predmetom vyšetrovania. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov, ktorí na mieste riadia premávku.