Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

Veľká RAZIA u Karlosa Vémolu: Namiesto akútnej operácie… Zbalila ho POLÍCIA!

Karlos Vémola
Karlos Vémola (Zdroj: Bonton Film)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

PRAHA - Tešil sa, že konečne strávi Vianoce v kruhu svojich milovaných bez toho, aby sa musel pripravovať na zápas. No pokojné sviatky sa nekonajú. Legendárny MMA zápasník Karlos Vémola ich strávi v nemocnici. Dnes ráno totiž musel podstúpiť akútnu operáciu... No namiesto nej ho zbalila polícia!

Galéria: Karlos Vémola

Karlos Vémola si myslel, že po ukončení úspešnej MMA kariéry bude mať konečne po dlhom čase voľnejšie chvíle a Vianoce si poriadne užije. No ako sa hovorí - človek mieni, pán Boh mení. A práve to sa aktuálne stalo aj bývalému zápasníkovi. Sviatky totiž nestrávi v kruhu svojich najbližších, ale na nemocničnom lôžku. Oznámil to včera večer na sociálnej sieti Inastagram. 

„Len nedávno som hovoril, že je to asi prvýkrát za posledných 10 rokov, keď sa na Vianoce nepripravujem na zápas, takže nebudem musieť držať diétu a môžem si užiť Vianoce s Lelou a deťmi naplno. Takto som si však tohtoročné Vianoce vôbec nepredstavoval,“ informoval Karlos a priblížil, že ho zradilo zdravie. Najbližšie dni preto strávi v nemocnici. 

Lela a Karlos Vémola s deťmi
Zobraziť galériu (2)
Lela a Karlos Vémola s deťmi  (Zdroj: FB/Lela Vémola)

Dnes totiž musel podstúpiť akútnu operáciu. „Práve odchádzam z fakultnej nemocnice, pretože mám dlhodobý problém so zubami. Dnes mi zistili akútny zápal v čeľusti a zajtra ráno musím ísť urgentne na operáciu, pričom tu strávim približne týždeň. Takže aj jedenásty rok bude bez sviatkov. Dúfam, že operácia prebehne v poriadku a že sa mi aspoň na Štedrý deň podarí utiecť za deťmi a Lelou,“ priznal Karlos. 

A svojim priaznivcom poslal silný odkaz: „Ak si budete k Vianociam niečo priať, prajte si hlavne zdravie a to, aby ste Vianoce strávili s rodinou, pretože to je úplne najviac. Držte mi palce.“

K pokoju mu tiež neprispel fakt, že uňho v rodinnom dome v Měcheniciah pri Prahe dnes zasahovala polícia. „Môžem potvrdiť, že sme zadržali dve osoby v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v Prahe a v Stredočeskom kraji,“ uviedla hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.

Spolu s mužmi zákona v dome zasahovali aj coľníci. „Poskytovali sme polícii na ich žiadosť súčinnosť,“ povedala bez ďalších podrobností portálu Novinky.cz hovorkyňa Generálneho riaditeľstva ciel Martina Kaňková. Vémola bol už v minulosti vo Veľkej Británii odsúdený za drogový delikt. 
 

Napokon polícia odhalila mená zadržaných- jedným z nich je Karlos Vémola a druhým jeho kamarát Antonín Becka. 

Viac o téme: Karlos Vémola
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Karlos Vémola s manželkou
Studená sprcha pre Karlosa: Pochválil Lelu a... fanúšikovia ho rozniesli v zuboch!
Domáci prominenti
Bude ROZVOD? Po dohadoch
Bude ROZVOD? Po dohadoch o kríze Lela Vémola prekvapila najnovším príspevkom!
spuntik.sk
Dôvod rozpadu vzťahu manželov
Dôvod rozpadu vzťahu manželov Vémolovcov odhalený: Je to SILA!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Peter Pellegrini pred Vianocami podpísal novelu Trestného zákona
Peter Pellegrini pred Vianocami podpísal novelu Trestného zákona
Správy
Známeho herca v rozprávke Čáry-máry nespoznáte: Dlhé vlasy mu fakt seknú! Prečo sa dal ostrihať?
Známeho herca v rozprávke Čáry-máry nespoznáte: Dlhé vlasy mu fakt seknú! Prečo sa dal ostrihať?
Prominenti
SantaPark v Rovaniemi - sen všetkých milovníkov Vianoc
SantaPark v Rovaniemi - sen všetkých milovníkov Vianoc
Cestovanie

Domáce správy

Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
FOTO Pasca na muža v
Pasca na muža v Topoľčanoch: Mladiství ho vylákali na stretnutie, zbili boxerom a okradli
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Nešťastie na východe
AKTUÁLNE Nešťastie na východe Slovenska: FOTO Zrútila sa strecha budovy, tri osoby sú nezvestné
Domáce
Šokujúci útok v Topoľčanoch: Mladiství vylákali muža na stretnutie, zbili ho a olúpili
Šokujúci útok v Topoľčanoch: Mladiství vylákali muža na stretnutie, zbili ho a olúpili
Nitra

Zahraničné

Sochu hrdinu poliali farbou!
Sochu hrdinu poliali farbou! Litovský súd poslal troch mužov na roky do väzenia: Konať mali v prospech Ruska
Zahraničné
výbuch obytného domu neďaleko
Hrôzostrašná explózia domu pri Paríži: Zranená matka a tri deti! Trosky leteli až 100 metrov
Zahraničné
Britská polícia zadržala na
Britská polícia zadržala na propalestínskom proteste aktivistku Thunbergovú
Zahraničné
Múzeum Louvre nainštalovalo mreže
Louvre nainštaloval mreže na okno vykradnutej Apolónovej galérie
Zahraničné

Prominenti

Karlos Vémola
Veľká RAZIA u Karlosa Vémolu: Namiesto akútnej operácie… Zbalila ho POLÍCIA!
Zahraniční prominenti
Chuck Norris a
Smutné Vianoce Chucka Norrisa: Zomrela jeho prvá žena, milovali sa už od strednej školy!
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
SMUTNÁ SPRÁVA pred Vianocami: Slovensko prišlo o hudobnú legendu (†67)!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! princ William, princezná Catherine
Vianočná pohľadnica princa Williama a Kate: Namiesto snehu NARCISY? Ehm, nevyzerá to veľmi zimne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vianočný stromček môže vydržať
Odborníčka prezradila 10 TAJNÝCH krokov, ako udržať vianočný stromček svieži až do Silvestra!
Zaujímavosti
Žena 25 rokov zbierala
Žena 25 rokov zbierala vianočné ozdoby: To, čo z nich vytvorila, vás ohromí
dromedar.sk
Manželia vyhrali v lotérii
Manželský pár vyhral v lotérii už po DRUHÝKRÁT: Z výhry sa vám zatočí hlava! Bežný smrteľník ju nikdy neuvidí
Zaujímavosti
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva pod zem: Vedci odhalili niečo NEVÍDANÉ! Odkiaľ sa vzala TÁTO kamenná masa?
Zaujímavosti

Dobré správy

Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Prešovský kraj sa dočkal
Prešovský kraj sa dočkal viacerých pozitívnych zmien: Pozrite si kompletný regionálny prehľad
presov.zoznam.sk

Ekonomika

Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!

Varenie a recepty

Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov

Šport

Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Slováci v zahraničí
Nepríjemný vianočný darček: Do domu Karlosa Vémolu vtrhla polícia namiesto Ježiška!
Nepríjemný vianočný darček: Do domu Karlosa Vémolu vtrhla polícia namiesto Ježiška!
Bojové športy
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
Taliansko
Na úvod so svetovým gigantom: Slovenskí hokejisti poznajú program domáceho svetového šampionátu
Na úvod so svetovým gigantom: Slovenskí hokejisti poznajú program domáceho svetového šampionátu
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Mám prácu

Technológie

Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
História
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Sponzorovaný obsah
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Veda a výskum

Bývanie

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Partnerské vzťahy
Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Nešťastie na východe
Domáce
AKTUÁLNE Nešťastie na východe Slovenska: FOTO Zrútila sa strecha budovy, tri osoby sú nezvestné
POZOR na falošných koledníkov:
Domáce
POZOR na falošných koledníkov: Pri Bratislave operuje skupina podvodníkov, vydávajú sa aj za poštárov či charitu
Podozrenia pribúdajú: Otázniky okolo
Domáce
Podozrenia pribúdajú: Otázniky okolo Lajčáka, Epstein neprišiel do Viedne sám! TRI ŽENY na palube!
MIMORIADNE Prezident podpísal novelu
Domáce
MIMORIADNE Prezident podpísal novelu Trestného zákona!

Ďalšie zo Zoznamu