Veľká RAZIA u Karlosa Vémolu: Namiesto akútnej operácie… Zbalila ho POLÍCIA!

PRAHA - Tešil sa, že konečne strávi Vianoce v kruhu svojich milovaných bez toho, aby sa musel pripravovať na zápas. No pokojné sviatky sa nekonajú. Legendárny MMA zápasník Karlos Vémola ich strávi v nemocnici. Dnes ráno totiž musel podstúpiť akútnu operáciu... No namiesto nej ho zbalila polícia!
Karlos Vémola si myslel, že po ukončení úspešnej MMA kariéry bude mať konečne po dlhom čase voľnejšie chvíle a Vianoce si poriadne užije. No ako sa hovorí - človek mieni, pán Boh mení. A práve to sa aktuálne stalo aj bývalému zápasníkovi. Sviatky totiž nestrávi v kruhu svojich najbližších, ale na nemocničnom lôžku. Oznámil to včera večer na sociálnej sieti Inastagram.
„Len nedávno som hovoril, že je to asi prvýkrát za posledných 10 rokov, keď sa na Vianoce nepripravujem na zápas, takže nebudem musieť držať diétu a môžem si užiť Vianoce s Lelou a deťmi naplno. Takto som si však tohtoročné Vianoce vôbec nepredstavoval,“ informoval Karlos a priblížil, že ho zradilo zdravie. Najbližšie dni preto strávi v nemocnici.
Dnes totiž musel podstúpiť akútnu operáciu. „Práve odchádzam z fakultnej nemocnice, pretože mám dlhodobý problém so zubami. Dnes mi zistili akútny zápal v čeľusti a zajtra ráno musím ísť urgentne na operáciu, pričom tu strávim približne týždeň. Takže aj jedenásty rok bude bez sviatkov. Dúfam, že operácia prebehne v poriadku a že sa mi aspoň na Štedrý deň podarí utiecť za deťmi a Lelou,“ priznal Karlos.
A svojim priaznivcom poslal silný odkaz: „Ak si budete k Vianociam niečo priať, prajte si hlavne zdravie a to, aby ste Vianoce strávili s rodinou, pretože to je úplne najviac. Držte mi palce.“
K pokoju mu tiež neprispel fakt, že uňho v rodinnom dome v Měcheniciah pri Prahe dnes zasahovala polícia. „Môžem potvrdiť, že sme zadržali dve osoby v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v Prahe a v Stredočeskom kraji,“ uviedla hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.
Spolu s mužmi zákona v dome zasahovali aj coľníci. „Poskytovali sme polícii na ich žiadosť súčinnosť,“ povedala bez ďalších podrobností portálu Novinky.cz hovorkyňa Generálneho riaditeľstva ciel Martina Kaňková. Vémola bol už v minulosti vo Veľkej Británii odsúdený za drogový delikt.
Napokon polícia odhalila mená zadržaných- jedným z nich je Karlos Vémola a druhým jeho kamarát Antonín Becka.