SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE tunela Višňové! Nadšenie verejnosti strieda KRITIKA opozície: Je to pamätník zlyhaní

VIŠŇOVÉ/BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v nedeľu predstavila tunel Višňové verejnosti. Pre návštevníkov Dňa otvoreného tunela pripravila okrem komentovaných prehliadok aj kultúrny program. Podľa opozície tunel nie je úspechom, ale pamätníkom zlyhaní 15 rokov Ficových vlád.
Požehnanie od biskupa
Tunel Višňové otvorí Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pre vodičov v pondelok (22. 12.) ako súčasť nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala. Informovala o tom v nedeľu Jana Matiašová z mediálneho oddelenia PS. Dnešný deň si nenechalo ujsť množstvo ľudí a prišli sa pozrieť na novú stavbu. Nechýbalo dokonca ani slávnostné požehnanie hasičskej stanice pri tuneli Višňové rímskokatolíckym biskupom Pavlom Šajgalíkom.
Poslanec Jakab uprostred kolóny
Napriek tomu sa v dnešných hodinách objavila na sociálnych sieťach veľká kritika z radov opozície. Poslanec NR SR Július Jakab (PS) uverejnil na svojom profile video, ako stojí v kolóne vozidiel a hovorí, že diaľnica k tunelu je úplne plná. "Stojíme tu už asi hodinu a zatiaľ sme sa tam nedopracovali. A ešte asi stáť budeme," povedal.
Pridal sa aj Jakabov kolega z PS Ján Hargaš, ktorý pripomenul, že úsek dlhý 7 km sa staval 27 rokov, a to nie je dôvod na oslavy. "Tunel Višňové je pamätníkom nesplnených sľubov, predražovania a zlých rozhodnutí vlád Roberta Fica (Smer-SD). A najmä toho, že diaľnica do Košíc mala byť hotová už v roku 2010," uviedol Hargaš.
Problémový úsek Vrútky
Upozornil, že tunel sa staval tak dlho, že niektoré jeho časti dnes už nespĺňajú aktuálne bezpečnostné normy. "Zjazd do Vrútok je dnes nepoužiteľný práve preto, že sa medzičasom zmenili stavebné pravidlá. To nie je pokrok, to je hanba," dodal.
To, že motoristi nebudú môcť schádzať z diaľnice priamo do Vrútok, je podľa šéfa rezortu dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) dôsledkom toho, že cesta bola vybudovaná ešte pred desiatimi rokmi a nespĺňa aktuálne bezpečnostné normy pre diaľničné výjazdy.
"Bezpečnostné normy sa vyvíjajú a dnes je norma, že zjazd môže byť až 500 metrov za tunelom. Samozrejme, že existujú výnimky z noriem, ale ide o bezpečnosť. Sme v zimnom období, to znamená, že stopercentne teraz tento zjazd otvorený nebude," podčiarkol Ráž. Pripustil, že po skončení zimného obdobia sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto situácie.
Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok. Úsek má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.