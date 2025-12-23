DESIVÉ ZÁBERY Dievča si v metre SADLO na koľajnice, jej pokus o SAMOVRAŽDU nevyšiel! TOTO zachytila kamera

PRAHA – V českej metropole sa počas uplynulých dní odohrala situácia ako z filmu. Počas bežného dňa malo dôjsť k samovražde priamo na stanici . O takýto nezmyselný čin sa pokúšalo isté mladé dievča. Od smrti ju delili doslova sekundy, ale napokon prežila. Priemyselná kamera všetko zachytila.
Nikdy neviete, čo sa môže stať vo vašej blízkosti. Cestujúci pražského metra o tom vedia svoje. Na jednej zo zastávok sa odohrala počas uplynulých dní desivá situácia. Isté mladé dievča sa rozhodlo radikálne ukončiť svoj život. Prišlo na stanicu a priamo pred očami cestujúcich skočila dole na koľajnice, píše Pražský denník.
Objavil sa hrdina
Tento desivý výjav zachytila bezpečnostná kamera. Dievča si následne sadlo na jednu z koľají a bez slova čakalo, kým príde vlak. Na zastávke ihneď zavládla panika. Čoraz viac ľudí sa ju pokúšalo prehovoriť, aby rýchlo odtiaľ utiekla. Nič ale nepomáhalo.
Napokon sa medzi desiatkami cestujúcich našiel neznámy muž, ktorý sa odhodlal konať. Rýchlo skočil na koľajnice k dievčaťu, zobral ju pod pazuchy a zdvihol hore k okraju zastávky, kde mu pomohli ďalší cestujúci. Následne sa s ich pomocou vyštveral naspäť na zastávku.
"Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorým nebol osud dievčaťa ľahostajný. To sa rozhodlo ukončiť svoj život pod kolesami metra na stanici Kobylisy. Keď vliezla do koľajiska, dvaja cestujúci ihneď zareagovali a bežali aktivovať núdzové tlačidlo na zastavenie," uviedla česká polícia s tým, že ďalší muž následne skočil medzi koľajnice a vytiahol ju von. Dievča si následne prevzali do starostlivosti privolaní záchranári.