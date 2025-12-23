Čírová v SLZÁCH: Takto si Vianoce nepredstavovala!

BRATISLAVA - Speváčka Mária Čírová neprežíva tieto Vianoce tak, ako by chcela. Namiesto dokonalých sviatkov má všade okolo seba neporiadok a chaos. Prečo?
Speváčka Mária Čírová sa dva dni pred Štedrým dňom prihovorila verejnosti. Chcela do sveta poslať aspoň malý kúsok pokoja – najmä do rodín, kde sviatočné dni nie sú také dokonalé, ako by si možno priali. Po úspešnom vianočnom turné by sa mohlo zdať, že ju doma čaká zaslúžený oddych, pokojná atmosféra a všetko pripravené do posledného detailu. Realita je však úplne iná. Rodina sa totiž už dlhší čas nachádza uprostred rekonštrukcie domu, ktorá mala byť dávno ukončená, no stále pokračuje.
Plánované sťahovanie sa po turné nestihlo a dom je plný stavebného materiálu, rozrobených miestností a chaosu, ktorý k takýmto situáciám patrí. Samotní majstri sa jej s ľútosťou ospravedlnili, že práce nedokázali dokončiť načas – presne tak, ako si to neželali ani oni. Čírová s rodinou tak momentálne žije v malom prechodnom byte, kde mali zostať len niekoľko mesiacov. Sú obklopení krabicami, pobalení a pripravení na presun, ktorý stále neprichádza. „Nie sme ani tam, ani tu,“ opisuje speváčka stav, ktorý je pre mnohých až bolestne známy.
Vianočná výzdoba, stromček či venček tentoraz jednoducho nemajú svoje miesto. Napriek tomu si podľa vlastných slov každý deň kladú tie najzákladnejšie otázky: „Máme sa? Máme. Sme zdraví? Sme. Tak o čo tu ide??" Práve v tejto neistote si Mária ešte intenzívnejšie uvedomila, že Vianoce nie sú o dokonalosti, ale o prítomnosti a vzťahoch. Nie je dôležité, kde presne človek je, ale s kým sviatky prežíva.
Čírová sa pustila do REKONŠTRUKCIE domu: TAKTO to u nich bude vyzerať... Čistý LUXUS!
Speváčka priznala aj trápenie, ktoré pramenili z náročnej organizácie turné aj zo všetkého ostatného, čo sa na nej v posledných týždňoch podpísalo. „Predvčerom som si utrela slzy (je v nich samozrejme únava po obrovskej organizácii turné… aj všetko ostatné) a povedala som si: Bože, Ty ma neskúšaš. Ty ma k niečomu pozývaš," prezradila. Na záver poslala všetkým, ktorí prežívajú to isté, veľavravný odkaz.
Jej odkaz smeruje ku všetkým, ktorí sa pred sviatkami naháňajú za predstavou dokonalých Vianoc. Ak niečo nejde podľa plánu, ešte to neznamená, že to nemôže byť krásne. „Život sa deje a my sa učíme robiť s tým, čo máme. Tak život, ukáž sa, čo dokážeš, keď sa ti odovzdáme a pustíme svoje predstavy!" dodala na záver. Ku svojim slovám pridala aj fotografie z rekonštrukcie – v akom stave sa nachádza ich dom práve teraz.
