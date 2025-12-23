Známeho herca v rozprávke Čáry-máry nespoznáte: Dlhé vlasy mu fakt seknú! Prečo sa dal ostrihať?

BRATISLAVA - Vyšlo mu to! Martin Klinčúch ovládne televízny priestor počas Vianoc v rozprávke Čáry-máry, ktorej autorkou je Hana Lasicová.
Herec Martin Klinčúch sa ponuke zahrať si vo vianočnej rozprávke Čáry-máry veľmi potešil. Uvidíme ho teda v magickom príbehu o sile lásky, odvahe konať správne a o tom, ako jediný dobrý čin dokáže zmeniť osud celého kráľovstva. „Bola to po dlhšej dobe ďalšia pekná postavička,“ priznáva Martin s tým, že po treťom kole kastingu už tušil, že by to mohlo vyjsť.
Vyšlo to a Martin má s hrdinom, ktorého stvárnil, trošičku málo v niečom spoločného. „Keď si spomeniem sa seba v minulosti, tak som sa našiel v jeho detskej naivite a jeho idealistickom pohľade alebo predstave o svete,“ hovorí Martin a vie, že tak svet nefunguje. Keďže v rozprávke hrá pekára, počas nakrúcania sa priučil aj pekárskemu remeslu. „Naučil som sa je silné slovo,“ pousmial sa s tým, že mama ho učila robiť cesto.
Martina v rozprávke uvidíme tak, ako sme ho dosiaľ na televíznej obrazovke asi nevideli. Má v nej dlhé vlasy a náramne mu to pristane. Vo videu nám prezradil aj to, prečo si ich nechal ostrihať. A keby reálne fungovalo akési "čáry-máry-fuk", čo by najradšej nechal zmiznúť zo sveta? Viacerí z vás mu asi dajú za pravdu... Nalaďte sa aj vy na to správne čaro Vianoc pri sledovaní rozprávky Čáry-máry