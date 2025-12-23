Vera Wisterová podstúpi operáciu PŔS: Nezvyčajné, aký zákrok plánuje! Čo na to partner?

BRATISLAVA - Vera Wisterová miluje darčeky a istým druhom pozornosti nikdy nepohrdne! Kozmetický výrobok jej urobí radosť kedykoľvek – nielen na Vianoce.
Vianočný decembrový obed známej švédskej kozmetickej značky patril medzi akcie, kde sa to hemžilo známymi ženami zo sveta šoubiznisu aj médií. Vera Wisterová sa v spoločnosti ukázala vo výbornej nálade a bolo jasné, že tento typ podujatí má rada – nielen kvôli atmosfére, ale najmä preto, že starostlivosť o seba berie ako úplný základ. Aj odpoveď na otázku, či ju poteší, ak pod stromčekom nájde kozmetiku, prišla bez zaváhania. „Ja celoročne som rada, keď mi niekto venuje kozmetické prípravky, dokonca máme s kamarátmi secret Santu, že si navzájom darujeme darčeky, a neviem, kto mi to venuje, ale viem, že chcem pleťovú masku a hydratačné vankúšiky pod oči, “ prezradila so smiechom sexi ryšavka.
Nie je tajomstvom, že Vera je v tomto svete doma a presne vie, čo na jej pleť funguje. „Masku pleťovú si dávam dva-trikrát za týždeň, peelingujem sa, myslím, že celkom investujem do seba v rámci kozmetiky.“ Zároveň však priznáva, že za značky, ktoré by ju zruinovali, míňať nepotrebuje – skôr si vyberá podľa toho, čo jej sadne a čo používa roky. „Sú podľa mňa značky, ako je Oriflame, ktorá má fantastické produkty, ktoré roky-rokúce používam a nedám na ne dopustiť.“
Wisterová sa však nijako netají ani tým, že okrem domácej rutiny využíva aj pomoc profesionálov. „Ja som aj odhodlaná, aj pripravená, aj som už využila radikálnejšie zásahy.“ Vieme, že si dala spraviť horné viečka, tu však známa moderátorka zďaleka nekončí a je pripravená aj na invazívnejšie zákroky. Jeden má už dokonca v merku, neuveríte, na čo sa chystá! Potrebuje aj súhlas partnera...?
