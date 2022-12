Hrôzostrašná jazda prakom: Jedno z lán sa pretrhlo, kabínka zostala visieť pri stĺpe

Kabínka na obľúbenej londýnskej vianočnej atrakcii narazila do jedného z podporných nosníkov a v kabíne zostali uviaznutí dvaja ľudia.

archívne video

Atrakcia používa elastické laná na vypustenie modulu priamo do vzduchu, ako keby to bol prak. Video na sociálnych médiách však ukázalo, že jazda sa minulú noc vážne pokazila, keď pri štarte prasklo jedno z lán.

Zostávajúce lano ustúpilo a poslalo modul do jedného z podporných nosníkov, pričom osoby vnútri zostali zavesené vo vzduchu. Kabínka - s ľuďmi stále vo vnútri - skončila úplne vľavo. Po náraze do stľpa sedacia súprava visela na boku s vydesenými ľuďmi vo vnútri.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Twitter/ALBY LAD

Svedkovia povedali pre Daily Mail, že dvojicu previezli do nemocnice, no ich stav nie je známy. Šokovaní nadšenci sa prizerali, ako kabínka havarovala, a niektorí nahlas zalapali po dychu, keď sa to stalo.