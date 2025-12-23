NAJSTARŠÍ boyband sveta? TÍTO veteráni majú spolu 505 rokov! Keď začali spievať, VŠETCI stíchli

LONDÝN - Päť veteránov z druhej svetovej vojny s celkovým vekom 505 rokov sa nečakane zapísalo do histórie ako najstaršia „boyband“ kapela na svete. Počas spomienkového obeda v anglickom Essexe spontánne zaspievali legendárnu pieseň We’ll Meet Again a všetkých prítomných pobavili a dojali zároveň.
Najstaršia „chlapčenská“ kapela na svete je zložená z veteránov druhej svetovej vojny, ktorí majú dohromady 505 rokov. Päťčlennú skupinu tvoria hrdinovia z Normandie, Ken Hay (100), Henry Rice (99) a Jim Grant (100) a dopĺňajú ich ďalší veteráni, Len Oldham (106) a Harry Bass (100). Pätica čulých seniorov si spoločne zaspievala pieseň Very Lynnovej, We’ll Meet Again. K tejto kurióznej udalosti došlo počas stretnutia v Upminsteri v grófstve Essex.
„Bolo to na spomienkovom obede po ranných pamätných sprievodoch,“ povedal pre What’s The Jam jeden z organizátorov, John Watson. „Viedlo to k spontánnemu vzniku najstaršej chlapčenskej kapely na svete. Ostatní hostia majú spomienky, ktoré sa im vryjú do pamäti. Bola to skvelá spoločnosť, výborné jedlo a prvotriedny servis. Obedy organizujeme už niekoľko rokov a zúčastňujú sa ich veteráni od druhej svetovej vojny až po Falklandy, Severné Írsko a Afganistan.“