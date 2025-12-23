Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

NAJSTARŠÍ boyband sveta? TÍTO veteráni majú spolu 505 rokov! Keď začali spievať, VŠETCI stíchli

Ken Hay, Henry Rice, Jim Grant, Len Oldham, Harry Bass
Ken Hay, Henry Rice, Jim Grant, Len Oldham, Harry Bass (Zdroj: Jam Press/John Watson)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

LONDÝN - Päť veteránov z druhej svetovej vojny s celkovým vekom 505 rokov sa nečakane zapísalo do histórie ako najstaršia „boyband“ kapela na svete. Počas spomienkového obeda v anglickom Essexe spontánne zaspievali legendárnu pieseň We’ll Meet Again a všetkých prítomných pobavili a dojali zároveň.

Najstaršia „chlapčenská“ kapela na svete je zložená z veteránov druhej svetovej vojny, ktorí majú dohromady 505 rokov. Päťčlennú skupinu tvoria hrdinovia z Normandie, Ken Hay (100), Henry Rice (99) a Jim Grant (100) a dopĺňajú ich ďalší veteráni, Len Oldham (106) a Harry Bass (100). Pätica čulých seniorov si spoločne zaspievala pieseň Very Lynnovej, We’ll Meet Again. K tejto kurióznej udalosti došlo počas stretnutia v Upminsteri v grófstve Essex.

„Bolo to na spomienkovom obede po ranných pamätných sprievodoch,“ povedal pre What’s The Jam jeden z organizátorov, John Watson. „Viedlo to k spontánnemu vzniku najstaršej chlapčenskej kapely na svete. Ostatní hostia majú spomienky, ktoré sa im vryjú do pamäti. Bola to skvelá spoločnosť, výborné jedlo a prvotriedny servis. Obedy organizujeme už niekoľko rokov a zúčastňujú sa ich veteráni od druhej svetovej vojny až po Falklandy, Severné Írsko a Afganistan.“

Viac o téme: VojnaVeterániKapelaNajstarší boyband
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vianočný stromček môže vydržať
Odborníčka prezradila 10 TAJNÝCH krokov, ako udržať vianočný stromček svieži až do Silvestra!
Zaujímavosti
Manželia vyhrali v lotérii
Manželský pár vyhral v lotérii už po DRUHÝKRÁT: Z výhry sa vám zatočí hlava! Bežný smrteľník ju nikdy neuvidí
Zaujímavosti
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva pod zem: Vedci odhalili niečo NEVÍDANÉ! Odkiaľ sa vzala TÁTO kamenná masa?
Zaujímavosti
FOTO undefined
RARITA vo vesmíre: Ochrnutá žena dokázala nemožné! Letela raketou miliardára Bezosa, vesmírny turizmus pokračuje
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Žena v pražskom metre sa pokúsila spáchať samovraždu, no duchaprítomný muž ju zachránil
Žena v pražskom metre sa pokúsila spáchať samovraždu, no duchaprítomný muž ju zachránil
Správy
Šokovaný opitý vodič, ktorý havaroval a pokúsil sa ujsť: To fakt? Na Vianoce nebude doma?
Šokovaný opitý vodič, ktorý havaroval a pokúsil sa ujsť: To fakt? Na Vianoce nebude doma?
Správy
Peter Pellegrini pred Vianocami podpísal novelu Trestného zákona
Peter Pellegrini pred Vianocami podpísal novelu Trestného zákona
Správy

Domáce správy

Krisztián Forró po podpise
Krisztián Forró po podpise novely Trestného zákona rezignoval: Odchádza z funkcie poradcu prezidenta
Domáce
FOTO
Obľúbený reťazec sťahuje z pultov nebezpečný olej: OKAMŽITE ho prestaňte používať!
Domáce
FOTO Choroby striehnu aj počas
Choroby striehnu aj počas sviatkov: Bratislavský kraj informuje o ambulanciách, v týchto časoch budú otvorené!
Domáce
DRÁMA vo vlaku do Bratislavy: Agresívny cestujúci napadol manažéra, zasahovala polícia
DRÁMA vo vlaku do Bratislavy: Agresívny cestujúci napadol manažéra, zasahovala polícia
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Epsteinove spisy rozpútali rozruch: Vláda USA hovorí o klamlivých obvineniach voči Trumpovi
Zahraničné
Izraelská armáda zostane v
Izraelská armáda zostane v Pásme Gazy: Minister obrany Kac hovorí o bezpečnostných dôvodoch
Zahraničné
Sochu hrdinu poliali farbou!
Sochu hrdinu poliali farbou! Litovský súd poslal troch mužov na roky do väzenia: Konať mali v prospech Ruska
Zahraničné
výbuch obytného domu neďaleko
Hrôzostrašná explózia domu pri Paríži: Zranená matka a tri deti! Trosky leteli až 100 metrov
Zahraničné

Prominenti

Martin Klinčúch
Známeho herca v rozprávke Čáry-máry nespoznáte: Dlhé vlasy mu fakt seknú! Prečo sa dal ostrihať?
Domáci prominenti
Karlos Vémola
Veľká RAZIA u Karlosa Vémolu: Namiesto akútnej operácie… Zbalila ho POLÍCIA!
Zahraniční prominenti
Chuck Norris a
Smutné Vianoce Chucka Norrisa: Zomrela jeho prvá žena, milovali sa už od strednej školy!
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
SMUTNÁ SPRÁVA pred Vianocami: Slovensko prišlo o hudobnú legendu (†67)!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ken Hay, Henry Rice,
NAJSTARŠÍ boyband sveta? TÍTO veteráni majú spolu 505 rokov! Keď začali spievať, VŠETCI stíchli
Zaujímavosti
Vianočný stromček môže vydržať
Odborníčka prezradila 10 TAJNÝCH krokov, ako udržať vianočný stromček svieži až do Silvestra!
Zaujímavosti
Žena 25 rokov zbierala
Žena 25 rokov zbierala vianočné ozdoby: To, čo z nich vytvorila, vás ohromí
dromedar.sk
Manželia vyhrali v lotérii
Manželský pár vyhral v lotérii už po DRUHÝKRÁT: Z výhry sa vám zatočí hlava! Bežný smrteľník ju nikdy neuvidí
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!

Varenie a recepty

Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
Ako správne upiecť lososa v rúre za 5 minút?
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov

Šport

Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Slováci v zahraničí
Nepríjemný vianočný darček: Do domu Karlosa Vémolu vtrhla polícia namiesto Ježiška!
Nepríjemný vianočný darček: Do domu Karlosa Vémolu vtrhla polícia namiesto Ježiška!
Bojové športy
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
Taliansko
Na úvod so svetovým gigantom: Slovenskí hokejisti poznajú program domáceho svetového šampionátu
Na úvod so svetovým gigantom: Slovenskí hokejisti poznajú program domáceho svetového šampionátu
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Mám prácu

Technológie

Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Armádne technológie
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
História
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Sponzorovaný obsah

Bývanie

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Partnerské vzťahy
Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Obľúbený reťazec sťahuje z pultov nebezpečný olej: OKAMŽITE ho prestaňte používať!
Choroby striehnu aj počas
Domáce
Choroby striehnu aj počas sviatkov: Bratislavský kraj informuje o ambulanciách, v týchto časoch budú otvorené!
AKTUÁLNE Nešťastie na východe
Domáce
AKTUÁLNE Nešťastie na východe Slovenska: FOTO Zrútila sa strecha budovy, tri osoby sú nezvestné
ÚTOK vo vlaku do
Domáce
ÚTOK vo vlaku do Bratislavy! Agresívny cestujúci napadol člena personálu: Zasahovala polícia

Ďalšie zo Zoznamu